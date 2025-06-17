Чернокнижник, колдун, патриот: как выглядит могила звезды 'Битвы экстрасенсов' Андрея Сатаненко, болезнь которого скрывали

Через шесть лет после смерти украинского мага и участника шоу "Битва экстрасенсов" Андрея Сатаненко в сети показали, как выглядит его могила. Память о колдуне, жизнь которого оборвалась вследствие онкологического заболевания, которое он скрывал от общественности, увековечили гранитным монументом.

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На памятнике родные решили изобразить цветную фотографию мужчины, а также выгравировать символическую надпись, описывающую его личность: "Великий чернокнижник, колдун, основоположник веретничества в Украине, писатель, поэт, патриот, основатель и Верховный маг "Ордена Древних Богов". Видео с места захоронения участника "Битвы экстрасенсов" появилось на просторах соцсети TikTok.

На могиле Андрея Сатаненко также стоит несколько свечей. Из гранита была создана развернутая книга, где написано стихотворение о маге.

Напомним, что Андрей Сатаненко отошел в мир иной 2 февраля 2019 года. Трагическую новость сообщил друг колдуна. В своих соцсетях он обнародовал пост, где впервые раскрыл, что в течение шести или даже семи лет участник "Битвы экстрасенсов" страдал серьезной болезнью, о которой знали только его близкие люди. По словам мужчины, маг никогда не жаловался на свое самочувствие, а наоборот, пытался помогать людям.

Со временем на связь вышла и жена Андрея Сатаненко – Татьяна Носенко. Она рассказала, что врачи диагностировали у колдуна неоперабельную опухоль мозга.

"Андрюша был чрезвычайно позитивным, отзывчивым человеком, всегда старался помочь и поддержать окружающих, но для себя он не хотел ни сочувствия, ни сожаления, поэтому не выносил это на обсуждение общественности. Огромная просьба не додумывать каких-то диагнозов, несчастных случаев и не связывать все, что произошло с его профессиональной деятельностью", – сказала женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семья Сергея Сивохо показала, как выглядит его могила на Донбассе через год после смерти.

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