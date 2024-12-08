Букингемский дворец показал рождественскую открытку короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы: супруги выбрали искреннее весеннее фото

Букингемский дворец показал первую рождественскую открытку британской королевской семьи в 2024 году. Ее создали специально для монарха Чарльза III и королевы Камиллы. Главной деталью открытки стала фотография супругов, однако сделана она была еще в апреле этого года.

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На самом деле снимок стал напоминанием о годовщине коронации Чарльза III в мае. Фотографию открытки распространил журнал Hello!.

В тот солнечный день монарх надел серый костюм с синим галстуком в горошек, а королева в унисон к мужу – платье цвета индиго и золотые серьги. Супругов, которые нежно обнимались, тогда запечатлели в садах Букингемского дворца.

"Желаю вам счастливого Рождества и Нового года!" – такое приветствие было напечатано на другой стороне открытки.

Кадр сделала Милли Пилкингтон, одна из самых уважаемых фотографов-портретистов Англии. Журнал People обратил внимание, что ранее супруги выбирали именно ее фотографии в память об особых событиях.

Нынешний вариант открытки был с более обыденной фотографией, чем прошлогодний. В 2023 снимок сделали в Тронном зале Букингемского дворца после коронации Чарльза ІІІ.

Отправлять праздничные открытки – стало традицией в британской королевской семье. Их фанаты ежегодно с нетерпением ждут новых фотографий и пожеланий от монарха и его супруги. Однако больше всего они ожидают экземпляр открытки от семьи Уэльских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также их детей: Джордж, Шарлотты и Луи.

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