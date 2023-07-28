'Будут еще и петь моим голосом': Полякова создала коллекцию кукол в честь себя. Фото

Украинская певица Оля Полякова на волне популярности тематики Барби анонсировала собственную коллекцию кукол, которые посвятила себе. Образы игрушек были вдохновлены шоу "Королева ночи".

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Куклы не только выглядят как звезда, но и будут петь ее голосом. Об этом она рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница планировала наладить производство и продажу еще до полномасштабного вторжения России в Украину, однако команда решила перенести эту идею.

"Еще до войны мы запланировали выпуск целой серии невероятных кукол "Оля Полякова", которая была вдохновлена шоу "Королева Ночи". В прошлом году мы решили перенести это событие, но во время одной из выставок серия вызвала большой интерес у дистрибьюторов, поэтому вместе с компанией-производителем мы решили презентовать ее этой осенью", – объявила Полякова.

Звезда добавила, что ее продукт – первые на Украине куклы, прототипом которых стала украинская певица. Игрушки также смогут "запеть" голосом артистки.

Часть средств с продажи кукол этой серии пойдут в Фонд "Детство без войны". В настоящее время исполнительница показала более 5 вариантов в разных нарядах, уже упакованных в коробки.

Многие комментаторы поздравили знаменитость и выразили желание приобрести подарок своим детям, однако некоторые заметили, что куклы не похожи на артистку лицом и даже пошутили, что они напомнили российского певца Филиппа Киркорова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители обнаружили в "Барби" малозаметную, но важную отсылку на исторических врагов известной куклы. В киноленте неожиданно появились "куклы" Bratz, в свое время создававшие конкуренцию для компании Mattel.

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