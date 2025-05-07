Звезда шоу 'Украина имеет талант' стал коллаборантом и устроился на работу в фейковый херсонский университет

Участник телевизионного проекта "Украина имеет талант" Федор Марченко, который попал в полуфинал шоу и в течение длительного времени гастролировал по территории нашего государства, стал коллаборационистом. Исполнитель, который является уроженцем Крыма, еще в 2014-м поддержал аннексию полуострова Россией, более того, стал солистом "Ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ".

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Кроме того, что предатель восхваляет армию страны-агрессора, он еще и работает в фейковом "Херсонском государственном педагогическом университете", который расположен на оккупированной территории Херсонщины. Там он преподает вокал для студентов.

На украинском телевидении Федор Марченко засветился в 2011 году. Тогда он прошел в полуфинал 3-го сезона проекта "Украина имеет талант" и в течение длительного времени выступал на различных мероприятиях в нашей стране, хотя и не смог одержать победу. Впоследствии мужчина исчез с телевизионных экранов, однако в 2014-м снова напомнил о себе. Однако на этот раз коллаборационист засветился на росТВ, где агитировал за проведение незаконного референдума о статусе Крыма.

Вскоре Федор Марченко стал солистом "Ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ" и начал активно гастролировать по стране-агрессоре. Предатель постоянно распространяет пророссийские нарративы о том, что Крым был присоединен к России "добровольно". Хотя на самом деле референдум был сфальсифицирован.

А вот преподавать в фейковом "Херсонском государственном педагогическом университете", настоящее название которого "Херсонський державний університет", коллаборационист, похоже, начал в 2025 году. "Декан" вуза Андрей Самарин отметил, что предатель работает на кафедре изобразительных искусств.

Кстати, в аннексированном Крыму Федор Марченко вместе с ансамблем недавно дал концерт в честь "Великой Отечественной войны" (Второй мировой войны).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что финалистка "Голоса страны" и подопечная Потапа засветилась на росТВ после того, как предала родину и оставила родителей в оккупации.

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