На фронте погиб актер родом из Крыма Назар Малик

В Донецкой области во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб украинский актер и офицер Вооруженных сил Украины Назар Малик. Он был уроженцем оккупированной Ялты, окончил военную кафедру и вступил в ряды Сил обороны Украины в 2024 году.

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О его смерти сообщили на Facebook-странице театрализованного проекта "Ночь в университете", с которым актер был тесно связан много лет. Назар Малик погиб 22 мая 2025 года, защищая Украину с оружием в руках.

Он служил офицером ВСУ и участвовал в боевых действиях на одном из самых горячих направлений фронта. Коллеги и друзья актера вспоминают его как чрезвычайно харизматичного, талантливого и искреннего человека, для которого служение Родине стало делом чести.

В сообщении творческого объединения, где Назар работал с 2016 года, упоминаются его многочисленные роли в театрализованных экскурсиях: Сотник Панас Бульба, пациент на лекции о холере, гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, брат Назарий из Белого братства, префект конгрегации Могило-Мазепинской академии, шутцер. "Это лишь небольшой перечень ролей, в которых с первых экскурсий "Ночь в университете" с 2016 года вы могли знать и видеть нашего актера Назара Малика. К сожалению, других ролей не произойдет", – говорится в заметке.

Коллектив подчеркивает, что Назар был неотъемлемой частью проекта – как актер, как друг и как вдохновитель. "Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и, хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки, а с 2024 года – офицер Вооруженных сил Украины", – вспомнило творческое объединение.

Его университетский товарищ Давид Давтян в своей заметке также вспомнил, что Назар всегда мечтал об освобождении родного Крыма от российской оккупации. "Сам Назар был родом из Крыма и всегда мечтал о его возвращении под контроль украинского государства. Буквально недавно как младший лейтенант запаса, окончивший военную кафедру, Назар стал в ряды Сил обороны Украины. К сожалению, сегодня его не стало", – написал Давтян.

Ранее OBOZ.UA писал, что, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

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