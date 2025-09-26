Босоножки на носки, женщины с накладными шиньонами: украинская актриса раскрыла хитрость российских оккупантов в Херсоне
Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская, которая пережила оккупацию в Херсоне, рассказала, что оккупанты во время праздничных мероприятий в Херсоне прибегали к постановкам: вместо местных жителей, которые отказывались в этом участвовать, в город свозили привезенных россиян. Их присутствие должно было создать картинку "массовой поддержки" на пропагандистских видео.
По словам актрисы, эти люди разительно отличались от местных жителей. Об этом Елена Галл-Савальская рассказала в интервью OBOZ.UA.
Актриса говорит, что когда херсонцы игнорировали праздники оккупантов, россияне организовывали подвоз так называемых "зрителей" из российских сел. Эти люди должны были заполнить площади и попасть в кадр российских телеканалов, чтобы показать картинку якобы искренней радости и поддержки среди местного населения. Но херсонцы хорошо видели: это не их соседи и не их праздник.
"Наша квартира в центре – рядом оккупанты устроили комендатуру, – рассказывает актриса. – И именно в нашем дворе эти "привозные" люди гуляли с детьми – у нас качели, детская площадка. Сразу было видно, что не местные. Босоножки на носочки – наши так не носят. Женщины со странными накладными шиньонами – тоже не в нашем стиле. Дети вели себя как-то отстраненно, неестественно. Каждый раз, когда надо было провести какой-то праздник на камеры, сюда свозили этих людей автобусами – их было много. Например, на День защиты детей местных малышей там не было совсем – сплошь "привозные".
Елена Галл-Савальская – прима Херсонского театра имени Николая Кулиша, народная артистка Украины. Она создала десятки ярких сценических образов, а широкой аудитории известна также по ролям в популярных сериалах "Поймать Кайдаша" и "Перевозчица". После начала полномасштабного вторжения России актриса вместе с мужем осталась в оккупированном Херсоне. Она категорически отказалась от сотрудничества с оккупантами и пережила тяжелые месяцы без света, связи и элементарной безопасности.
Ранее OBOZ.UA писал, как украинский актер Антон Лирник, который жил и работал в России, упал на дно из-за своей позиции и где живет сейчас.
Полное интервью с актрисой Еленой Галл-Савальской читайте на OBOZ.UA здесь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!