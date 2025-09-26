Босоножки на носки, женщины с накладными шиньонами: украинская актриса раскрыла хитрость российских оккупантов в Херсоне

Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская, которая пережила оккупацию в Херсоне, рассказала, что оккупанты во время праздничных мероприятий в Херсоне прибегали к постановкам: вместо местных жителей, которые отказывались в этом участвовать, в город свозили привезенных россиян. Их присутствие должно было создать картинку "массовой поддержки" на пропагандистских видео.

Видео дня

По словам актрисы, эти люди разительно отличались от местных жителей. Об этом Елена Галл-Савальская рассказала в интервью OBOZ.UA.

Актриса говорит, что когда херсонцы игнорировали праздники оккупантов, россияне организовывали подвоз так называемых "зрителей" из российских сел. Эти люди должны были заполнить площади и попасть в кадр российских телеканалов, чтобы показать картинку якобы искренней радости и поддержки среди местного населения. Но херсонцы хорошо видели: это не их соседи и не их праздник.

"Наша квартира в центре – рядом оккупанты устроили комендатуру, – рассказывает актриса. – И именно в нашем дворе эти "привозные" люди гуляли с детьми – у нас качели, детская площадка. Сразу было видно, что не местные. Босоножки на носочки – наши так не носят. Женщины со странными накладными шиньонами – тоже не в нашем стиле. Дети вели себя как-то отстраненно, неестественно. Каждый раз, когда надо было провести какой-то праздник на камеры, сюда свозили этих людей автобусами – их было много. Например, на День защиты детей местных малышей там не было совсем – сплошь "привозные".

Елена Галл-Савальская – прима Херсонского театра имени Николая Кулиша, народная артистка Украины. Она создала десятки ярких сценических образов, а широкой аудитории известна также по ролям в популярных сериалах "Поймать Кайдаша" и "Перевозчица". После начала полномасштабного вторжения России актриса вместе с мужем осталась в оккупированном Херсоне. Она категорически отказалась от сотрудничества с оккупантами и пережила тяжелые месяцы без света, связи и элементарной безопасности.

Ранее OBOZ.UA писал, как украинский актер Антон Лирник, который жил и работал в России, упал на дно из-за своей позиции и где живет сейчас.

Полное интервью с актрисой Еленой Галл-Савальской читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!