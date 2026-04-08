Пугачева выставила на продажу единственное жилье в Москве по соседству с Киркоровым: что известно об элитной квартире, которую нельзя фотографировать

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая после начала большой войны вместе с семьей покинула территорию России, решила избавиться от единственной квартиры в центре Москвы. Артистка уже начала процесс продажи элитной недвижимости площадью 303 квадратных метра, поэтому риэлторы активно проводят закрытые показы "для своих".

Видео дня

Соответствующую информацию сообщили росмедиа, ссылаясь на слова людей из близкого окружения певицы. Пока нет точной информации о сумме, которую примадонна хочет получить за свое жилье, однако на сайтах по продаже недвижимости квартиры в этом же доме примерно с такой же площадью выставляют за полмиллиарда рублей.

Жилье Аллы Пугачевой расположено в элитном девятиэтажном доме в одном из самых известных районов Москвы – Арбате. Окна пятикомнатной квартиры певицы выходят на храм Христа Спасителя. На одном этаже с ее недвижимостью расположены апартаменты путиниста Филиппа Киркорова, в которых он уже второй год не может закончить ремонт.

Элитную квартиру Алле Пугачевой в 2004 году подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. Именно сюда исполнительница переехала после развода с Киркоровым. Что интересно, незадолго перед выездом из страны-агрессора артистка говорила, что планирует завещать недвижимость своему внуку Дени Байсарову, однако со временем изменила планы.

Алла Пугачева продает квартиру со всеми дизайнерскими элементами и итальянской мебелью, поэтому установила четкое правило для потенциальных покупателей – не делать никаких фотографий при осмотре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!