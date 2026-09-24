Более 12 500 гостей, WELLBOY и "Круг мира": в Луцком замке прошел 30-й "Посол детства"

Пятиминутное обращение детей к взрослым, дипломаты и общественные деятели в символическом "Круге мира", премьера песни "Луцк объединяет сердца", секретное выступление WELLBOY, десятки украинских артистов и тысячи счастливых детских эмоций – таким стал юбилейный фестиваль в Замке Любарта.

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Луцк, 20 сентября 2026 года. В Замке Любарта состоялся 30-й юбилейный "Амбассадор Детства" – Всеукраинский передвижной образовательно-развлекательный фестиваль семейного досуга. Накануне Международного дня мира ООН историческая крепость превратилась в пространство, в котором дети, семьи, педагоги, представители власти, дипломатического сообщества, духовенства, общественного сектора, культуры и социально ответственного бизнеса объединились вокруг общей ценности – права каждого ребенка на развитие, заботу, безопасность, творчество и мирное будущее.

Участие в фестивале было бесплатным. В течение дня для детей и семей работали творческие, образовательные, спортивные, социальные, интерактивные и просветительские зоны, мастер-классы, мероприятия по безопасности, конкурсы и большая концертная сцена. В течение дня мероприятие посетили более 12 500 гостей.

Не просто праздник, а пространство ответственности за детство

Главная миссия "Амбассадора детства" — развивать детей Украины и делать качественный, современный и содержательный досуг доступным для детей и семей в каждой общине. Именно поэтому 30-й фестиваль стал не только культурным событием, но и площадкой для важного диалога между детьми и взрослыми.

Юбилейное мероприятие состоялось при поддержке Волынской областной военной администрации, Луцкого городского совета, содействии Волынского областного совета, партнеров из социально ответственного бизнеса, общественных и благотворительных организаций, а также команды фестиваля.

Торжественную программу открыли председатель организационного комитета и генеральный продюсер фестиваля Василий Котляров и исполнительный продюсер Артем Щебликин.

"Тридцатый фестиваль – это уже не просто юбилейная дата. Это доказательство того, что даже во время войны мы можем создавать для детей среду развития, поддержки и веры в будущее. Для нас принципиально важно, чтобы ребенок в любой общине Украины имел доступ к качественным образовательным, творческим и культурным возможностям. Именно в этом заключается наша миссия – развивать детей Украины", – отметил исполнительный продюсер фестиваля Артем Щебликин.

Дети – архитекторы мира

Центральной тематической частью открытия стала специальная программа "Дети – архитекторы мира", созданная накануне Международного дня мира ООН.

Соавтором проекта стала народный депутат Украины Ирина Констанкевич, которая присоединилась к формированию его главной идеи – дать детям возможность открыто говорить о мире, будущем и собственном видении Украины.

Принцип программы был простым и в то же время сильным: сначала взрослые говорили об ответственности за детство, а затем слово перешло к самим детям.

К торжественной церемонии присоединились:

заместительница мэра Луцка Юлия Дацюк ;

; советник Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Александр Тищенко ;

; почетный консул Литовской Республики в Луцке Сергей Мартыняк ;

; архимандрит Никодим Смилый ;

; представительница Всеукраинской ассоциации "Новое детство Украины" в Луцке Татьяна Довгополюк ;

; региональный член команды фестиваля, руководительница благотворительного фонда "Делаем добро детям" Татьяна Дончева ;

; региональный член команды фестиваля и инициатор луцкой истории "Амбассадора Детства" Тарас Осадовский ;

; волонтеры, международные друзья фестиваля Свен Хеттвер и Елена Хеттвер.

Каждый из гостей обратился к детям и семьям со сцены. В своих выступлениях они говорили об ответственности взрослых за защиту детства, международной поддержке Украины, силе сообщества, взаимопомощи и праве украинских детей расти и строить своё будущее в свободном государстве.

Во время торжественной церемонии архимандрит Никодим Смилый вручил благословенные грамоты митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича представителям власти, дипломатического корпуса, общественного сектора, культуры и команде фестиваля.

Благословенные грамоты получили: временно исполняющий обязанности председателя Волынской областной государственной администрации Роман Вячеславович Романюк; председатель Волынского областного совета Григорий Викторович Недопад; генеральный консул Республики Польша в Виннице Матеуш Натковский; секретарь Луцкого городского совета Андрей Русланович Разумовский; первый заместитель мэра Луцка Ирина Ивановна Чебелюк; советник мэра Луцка Роман Петрович Кравчук; почетный консул Литовской Республики в Луцке Сергей Мартыняк; президент Международной академии защиты прав человека Юрий Николаевич Гордиенко; заслуженный артист Украины Сергей Викторович Скулинец; председатель организационного комитета и генеральный продюсер фестиваля Василий Васильевич Котляров; исполнительный продюсер фестиваля Артем Олегович Щебликин; руководительница благотворительного фонда "Делаем добро детям" и региональный член команды фестиваля Татьяна Николаевна Дончева; представительницы команды фестиваля Марина Осаула и Александра Пухеляк; Владимир Степанович Гавриш, Дмитрий Станиславович Попов и другие люди, которые своим трудом, партнерством и поддержкой помогают развивать социальную миссию "Амбассадора Детства".

Пять минут, когда взрослые слушали детей

Одним из самых эмоциональных моментов фестиваля стало специальное пятиминутное видеообращение детей к взрослым – разговор о том, каким дети видят мир, Украину и свое будущее.

Организаторы принципиально не писали ответы вместо детей и не изменяли их мысли. В видео звучали настоящие детские голоса – простые, честные и сильные.

Финальным посланием стали слова:

"Мы хотим расти. Мы хотим мечтать. Мы хотим творить. Мы хотим жить в мире".

После видеообращения почетные гости и дети вместе создали на сцене символический "Круг мира". Одну его часть составили взрослые – представители власти, дипломатического сообщества, духовенства, общественных организаций, партнеры и команда фестиваля. Вторую – дети.

Такое сценическое решение стало символом совместной ответственности: взрослые должны не только говорить о будущем, но и слышать детей, защищать их право на детство и создавать условия, в которых они могут жить, развиваться, учиться, творить и мечтать.

"Мы – дети Украины. Мы хотим расти здесь. Учиться здесь. Творить здесь. Мечтать здесь. И строить будущее Украины здесь", – прозвучало со сцены фестиваля.

Завершение официальной части объединило всех участников церемонии и артистов "Звездного десанта". Вместе со зрителями они почтили минутой молчания память защитников и защитниц Украины, а также мирных жителей, чьи жизни унесла российская война, после чего совместно исполнили Государственный гимн Украины.

"Луцк объединяет сердца": новая песня открыла концертную сцену

Большую концертную программу открыл композитор-исполнитель, заслуженный артист Украины Сергей Скулинец. Именно на юбилейной сцене он представил новую авторскую песню "Луцк объединяет сердца" – музыкальное посвящение городу, которое в очередной раз объединило детей, семьи, гостей, артистов и друзей фестиваля из разных уголков Украины.

Песня стала символическим переходом от торжественной части к многочасовой концертной программе: от слов о единстве – к живой музыке, общим эмоциям и большому семейному празднику.

WELLBOY – тайный гость юбилейного фестиваля

Одной из главных интриг 30-го "Амбасадора Детства" стал тайный гость. Его имя организаторы не раскрывали до последнего момента – даже на сценическом экране оно появилось лишь во время официального представления.

Тайным гостем фестиваля стал WELLBOY. Появление артиста вызвало одну из самых эмоциональных реакций публики и стало настоящим сюрпризом для детей, молодежи и семей, собравшихся у главной сцены Замка Любарта.

Звездный десант украинских артистов

В ходе концертной программы на сцену 30-го фестиваля вышли:

Сергей Скулинец, WELLBOY, Анастасия Димид, Денис Грыщук, София Нерсесян, NADYUSHA, KOVALEVA, TETYA MOTTYA, SISTERS MIX, PANIKA, YULANA, VLAD AFITSKY, NASTYA SEMCHUK, Анастасия Прочуханова, IVAN BORT, Амадор Лопес, KISHE и Алисия Свирская, Анна Тулева, GOLUBENKO, Марьяна Ромась, Настя Балог, THE ELLIENS и Александр Петрук.

Отдельными моментами программы стали совместный номер KOVALEVA и TETYA MOTTYA, семейное выступление KISHE и его дочери Алисии Свирской, а также финальное исполнение гимна "Амбассадор Детства" всей фестивальной семьей.

Ведущими юбилейного мероприятия выступили Сергей Стахов, а также юные ведущие Анастасия Прочуханова и Кристина Лисичко. Дети были не просто декоративной частью сценария, а полноценными голосами фестиваля — они представляли артистов, обращались к взрослым и вели ключевые смысловые блоки программы.

Конкурсы, главным призом которых стал выход на сцену вместе с артистами

Beauty-партнером конкурсов YouTube и Shazam стал Mr.Scrubber. По их итогам 15 детей получили подарки и вышли на финальную сцену вместе с артистами, чтобы спеть гимн фестиваля.

Отдельно, благодаря совместной инициативе Mr.Leader и VORONOVAGENCY, детям вручили 600 подарков. А подарки для артистов "Звездного десанта" и команды фестиваля подготовили Mr.Scrubber и NUTRITIVE.

Безопасность как часть культуры фестиваля

Отдельный просветительский блок был посвящён противоминной безопасности. Для детей провели тематическую викторину и разыграли пять иллюстрированных пособий "Книга выживания. Противоминная безопасность" авторства Татьяны Репеде, созданных в рамках просветительского проекта благотворительного фонда "Здоровое детство без границ".

Дети отвечали на вопросы о номерах экстренных служб, правилах поведения с подозрительными предметами и работе специалистов, занимающихся разминированием.

Ключевое правило прозвучало со сцены предельно чётко: к незнакомым и подозрительным предметам нельзя прикасаться, к ним нельзя приближаться – необходимо сообщить взрослым или позвонить в службу 101.

Кроме того, в ходе мероприятия гостям неоднократно напоминали об алгоритме действий в случае воздушной опасности, правилах сопровождения детей и маршрутах к обозначенным укрытиям.

Пространство развития для детей и семей

В течение фестиваля работали десятки мастер-классов и мероприятий, посвященных творчеству, спорту, психическому здоровью, социальной поддержке, безопасному поведению и развитию детей.

К созданию программы присоединились представители социальных служб, ювенальной превенции, патрульной полиции, молодежных и спортивных структур, Украинского Красного Креста, "Каритас Волынь", благотворительных фондов, общественных организаций, образовательных учреждений и волонтерских объединений.

Для организаторов было важно, чтобы ребенок мог не только увидеть выступление любимого артиста, но и попробовать новое занятие, получить полезные знания, раскрыть творческие способности и почувствовать себя частью большого сообщества.

Финал, в котором сцена принадлежала детям

Финальным аккордом юбилейного фестиваля стало совместное исполнение гимна "Амбассадор детства". На сцену вышли артисты, команда, почетные гости и дети-победители конкурсов.

Этот момент подытожил главную идею мероприятия: ребенок должен быть не зрителем на периферии взрослого мира, а его полноправной участницей – услышанной, вовлеченной и поддержанной.

Тридцатый фестиваль в Луцке стал очередной остановкой в большом маршруте проекта, который объединяет общины Украины вокруг развития детей и семейных ценностей.

Ведь детство не должно ждать окончания войны. Оно происходит сейчас. И ответственность взрослых — сделать все возможное, чтобы в нем оставалось место для безопасности, образования, творчества, поддержки, радости и мечтаний.

"Амбассадор детства" продолжает своё путешествие по Украине. Детство путешествует по Украине.

Справка

"Амбассадор детства" – Всеукраинский передвижной образовательно-развлекательный фестиваль семейного досуга.

Слоган: "Детство путешествует по Украине".

Главная ценность: доступность.

Качественный, современный и содержательный досуг должен быть доступен детям и семьям в каждой общине Украины.

Миссия: развивать детей Украины.

В течение года фестиваль путешествует по стране, объединяя детей, семьи, педагогов, общины, артистов, государственные учреждения, общественный сектор и социально ответственный бизнес вокруг развития детей и создания сильных украинских сообществ.

Организаторы и партнеры

Организаторы выражают благодарность Волынской областной военной администрации, Луцкому городскому совету, Волынскому областному совету, партнерам из социально ответственного бизнеса, общественным и благотворительным организациям, волонтерам, артистам, технической команде и всем, кто помог провести 30-й юбилейный фестиваль.