Блогер заявила об угрозах от команды Тараса Тополи после интервью: адвокат артиста расставил точки над 'і'

Украинский блогер Маричка Довбенко заявила, что подверглась давлению со стороны команды певца и лидера группы "АНТИТЕЛА" Тараса Тополи после выхода недавнего интервью с его участием. Как сообщила инфлюенсер, представители артиста угрожают заблокировать ее YouTube-канал и выдвигают ультиматумы, чтобы заставить подкорректировать видео или вообще удалить его с платформы.

Об этом Довбенко сообщила на личной странице в Instagram. Сейчас она не стала публиковать конкретных доказательств коммуникации с командой знаменитости, однако подчеркнула: зафиксировала все угрозы и вынесет их на публику, если давление, которое препятствует ее журналистской деятельности, не остановится.

"Я получила уведомление от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также угрожает заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя. Эти угрозы были высказаны в мою сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео. Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно", – сообщила блогер.

Комментарий адвоката Тараса Тополи

Поскольку Маричка Довбенко вынесла недоразумение с командой лидера "АНТИТЕЛ" на публику, не замалчивал инцидент и адвокат певца Ярослав Куц. Он обнародовал пост в своем Facebook, где расставил все точки над "і" в скандальной ситуации.

По словам юриста, именно он уговорил Тараса Тополю пойти на интервью к Маричке Довбенко, ведь еще в прошлом году парень блогера, и тогда еще его друг, обращался к нему с соответствующей просьбой. Лидер "АНТИТЕЛ" имел очень плотный график и не хотел общаться с журналистами, чтобы не затрагивать тему развода с Еленой Тополей, однако все же Ярослав Куц убедил его немного изменить эту позицию.

"Мне стоило много времени, ради друга, уговорить Тараса найти окно и сходить на интервью к Маричке. Пообещав ему, что интервьюер придержится заранее озвученных мной рамок интервью, а именно: никаких вопросов на тему отношения в браке, развод семьи Тополь, личных переживаний Тараса, оценок поступков и событий связанных с его экс-супругой. Мне пообещали, что все будет выдержано, а финальная версия интервью будет полностью согласована со мной и пресс-службой группы "АНТИТЕЛА", – отметил адвокат.

Как отметил Ярослав Куц, перед записью интервью он с PR-менеджером Тараса Тополи еще раз напомнили блогеру об ограничениях и рамках в разговоре, которые она в итоге проигнорировала: "Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой. Конечно, как человек воспитанный и корректный, Тарас на подобные вопросы отвечал взвешенно и сдержанно, а иногда вообще отказывал в ответе".

Однако после записи интервью Маричка Довбенко заверила, что финальный результат разговора будет соответствовать всем договоренностям, а перед публикацией будет согласован с командой Тараса Тополи. Но снова все сложилось кардинально иначе. По словам Ярослава Куца, сначала блогер якобы "забыла" согласовать с ним интервью, а когда все же прислала смонтированную запись, стало понятно, что ни один момент разговора о личной жизни не был вырезан.

Адвокат передал Довбенко все правки, которые необходимо сделать в ролике, однако в ответ услышал заявление о том, что все останется как есть: "Я ответил, что согласия со стороны Тараса на публикацию такого интервью не предоставляю. Далее, без получения разрешения от Тараса Тополи на обнародование записи разговора с его изображением, Довбенко без предупреждения все же осуществила публикацию на собственном недавно созданном YouTube-канале под заголовком "Тарас Тополя впервые после развода", о чем мы узнали уже из соцсетей".

Юрист отметил, что сразу обратился к блогеру с текстовой и устной претензией о непорядочности, непрофессионализме и нарушении авторских прав при публикации записи разговора с Тарасом Тополей без его согласия. Ярослав Куц потребовал удалить интервью, однако от Марички Довбенко услышал лишь обвинения в "давлении" и "угрозах журналисту".

"Далее – все же суд, страйки YouTube-канала, блокировка ресурса, на котором совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к его личной жизни и его экс-жены", – подытожил адвокат.

К публикации Ярослав Куц также добавил скриншоты переписки с блогером, в которых четко выразил все претензии к обнародованному интервью.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, во время разговора с Тарасом Тополей Маричка Довбенко действительно не избегала вопросов о личной жизни. В частности, затронула тему громкого секс-скандала с его бывшей женой Еленой Тополей. В интервью Лидер "АНТИТЕЛ" отметил, что не знаком с задержанным подозреваемым в шантаже экс-избранницы, и подчеркнул: несмотря на разрыв, поддержал артистку после неприятной ситуации.

