59-летняя Сара Джессика Паркер сверкнула неприсущим себе глубоким декольте на красной дорожке. Фото

Актриса и звезда культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер в свои 59 лет решила удивить публику, надев на светское мероприятие платье с глубоким вырезом. Обнажать декольте – необычный для нее стиль, и это было заметно на фото, сделанные на красной дорожке.

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Сара Джессика Паркер была одной из знаменитостей, пришедших на вручение премии "Золотое сердце 2024" в Нью-Йорке, США. Звезда "Секс в большом городе" появилась в платье строгого черного цвета, которое "веселила" ажурная ткань. OBOZ.UA собрал фото знаменитости с красной дорожки и расскажет, почему подобные эксперименты с образами не в ее стиле.

На премию звезда прибыла в платье с длиной миди, частично обнажавшей голени. Ее полностью создали из кружева, в том числе ажурной была также накидка. Акцентной деталью стал блестящий пояс, демонстрировавший тонкую талию Сары Джессики Паркер. Чтобы создать баланс в образе, звезда надела черные туфли с голым мысом, а из украшений выбрала серебряные серьги, кольца и браслет.

Ее приталенный лиф подчеркивал хрупкую фигуру и частично обнажал грудь благодаря глубокому декольте. Актриса почти никогда не носит подобных вырезов в этой зоне, хотя часто открывает плечи и верхнюю часть тела с помощью "бальных" платьев. Однако привычным для нее стилем в последнее время стала закрытая одежда.

На то, что Саре Джессике Паркер может быть не совсем комфортно в новом образе, говорят движения рук, которые она держала сомкнутыми в районе живота. Для нескольких фотографий она также позировала с опущенными плечами.

Ранее OBOZ.UA писал, что платье Сары Джессики Паркер, которое она надевала в юмористическом сериале "Секс в большом городе", стало трендом в сети.

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