Оливия Родриго провалилась в дыру на сцене во время концерта: реакция певицы стала вирусной. Видео

Американская певица Оливия Родриго едва не травмировалась во время концерта в Мельбурне, Австралия, однако вышла из непредсказуемой ситуации как профессионал. 21-летняя поп-исполнительница бежала по сцене, зажигая толпу, как внезапно упала в открытый люк.

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Звезда не увидела дыру, ведь софиты были направлены только на нее, в то время как черная сцена оставалась в темноте. Инцидент попал на видео, а реакция Родриго стала вирусной. На ролике можно увидеть, как Оливия быстро пришла в себя, поднялась на ноги и начала смеяться.

"Боже мой, это было весело", – сказала она зрителям. "Со мной все хорошо! Иногда на сцене просто появляется дыра, но это не страшно!" – пошутила знаменитость, прежде чем продолжить свое выступление.

Особенно момент завирусился на платформе TikTok. На одном из видео очевидцев видно, что люк открылся за секунду до падения девушки. Фанаты Родриго были удивлены профессионализмом звезды и выразили свои переживания за ее состояние:

"Подождите, она могла действительно пораниться".

"Адреналин – это безумная вещь, потому что она наверняка ударилась ногой или еще чем-то".

"Ощущение, что под тобой нет пола, когда ты на 100% был уверен, что там земля – это ужасно. Она так хорошо с этим справилась".

"Она не переставала улыбаться, настоящий профессионал".

"Честно говоря, я просто рад, что она там не пострадала. Это безумие".

Среди комментаторов нашлись и украинцы, вспомнившие подобный случай с отечественной певицей: "Едва не стала Джерри Хейл..." Напомним, в декабре 2022 года звезда Евровидения упала с трехметровой высоты в оркестровую яму во время концерта в Тернополе. Тогда артистку отвезли в больницу и диагностировали сломанное ребро. Подробности – в нашем материале.

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