'Белые мухи налетели...' В каком месте покоится автор бессмертных стихов Максим Рыльский и какой урок он оставил будущим поколениям

Писатель Максим Рыльский, автор известных строк "Белые мухи налетели...", похоронен в Киеве на Байковом кладбище – одном из старейших и самых известных некрополей столицы. Именно здесь покоится поэт, чье творчество попало в школьную программу по литературе как символ утонченного украинского слова.

Рыльский оставил следующим поколениям четкий урок – сохранять и отстаивать родной язык даже во времена давления, не поддаваться русификации и не отрекаться от собственной культурной идентичности. Об этом "послании" рассказал в YouTube Владислав Тимошенко.

На Байковом кладбище над могилой поэта установлен монумент, который изображает Рыльского в задумчивой позе. Он сидит, сосредоточенно склонив голову и подперев лицо рукой, будто погруженный в размышления.

На памятнике прикреплено имя "Максим Рыльский" и годы его жизни: 1895–1964.

Максим Рыльский родился 19 марта 1895 года в Киеве в семье интеллигентов, где украинский язык был принципиальной позицией. Именно в то время в тогдашней Украине начался расцвет национализма, поэтому отношение семьи поэта к языку было понятным.

Его отец – этнограф Тадей Рыльский, мать – селянка с Житомирщины, которая передала сыну чувство музыки и лиризма. Уже в 15 лет он издал первый поэтический сборник.

В 1920-х годах Рыльский стал одним из неоклассиков – деятелей, которые ориентировались на мировую культуру и классические образцы. За это подвергся преследованиям: в 1931 году поэта арестовали. После освобождения он был вынужден искать компромисс с советской властью, но и в дальнейшем создавал патриотические стихи. Интересно, что их он больше никогда не записывал на бумагу (не доверял, ведь советская власть могла найти), а только рассказывал по памяти друзьям.

Несмотря на официальное признание советский поэтом, постоянный контроль и давление сопровождали его всю жизнь. В то же время Рыльский активно работал в науке, возглавлял Институт искусствоведения, фольклора и этнографии, переводил мировую классику и развивал украинскую гуманитарную мысль.

