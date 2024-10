Барак Обама неожиданно зачитал рэп Эминема, который обожают во всем мире. Видео

Американский рэпер Эминем приветствовал 44-го президента Соединенных штатов Америки Барака Обаму на сцене во время выступления на предвыборном митинге Камалы Харрис в Мичигане. Политик удивил собравшихся, исполнив куплет знаменитого хита звезды Lose Yourself, в качестве своей речи.

Видео дня

После того, как его представил исполнитель, 63-летний Обама признался: "Я бывал на многих митингах, поэтому обычно не волнуюсь, но я испытывал определенное волнение, следуя за Эминемом". Затем экс-президент зачитал текст песни под бурные аплодисменты. Видео с участием политика быстро распространили в сети, в то время как неофициальный клип на оригинальный трек Lose Yourself насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров на YouTube.

Фрагмент из "Lose Yourself":

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

(Его ладони вспотели, колени задрожали, руки стали ватными) .

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti

(На его свитере рвота из маменькиных спагетти) .

He's nervous, а на surface he looks calm and ready

(Он нервничает, но снаружи он выглядит спокойным и готовым)

To drops bombs, but he keeps on forgetting

(Поддать жару, но он не может вспомнить).

Обама закончил выступление, напевая мелодию знаменитой композиции, и сказал радостной толпе: "Я люблю Эминема". Представляя политического деятеля за несколько минут до этого, Эминем объяснил, что он "записал несколько вещей, которые я хотел бы сказать". "Я здесь сегодня по нескольким важным причинам, – начал рэпер, сообщает People. – Как многие из вас знают, город Детройт и весь штат Мичиган многое значат для меня, и перед этими выборами внимание приковано к нам больше, чем когда-либо, и я считаю, что важно использовать свой голос, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, пожалуйста".

Исполнитель, ранее поддерживавший политическую карьеру Обамы, в 2020 году также поддержал кандидатуру Байдена. За день до последних выборов рэп-икона выпустил официальный предвыборный ролик с песней Lose Yourself на заднем плане, который он подписал: "Одна возможность... #голосуй".

Звезда выступал с резкой критикой оппонента Харрис, Дональда Трампа. В октябре 2017 года Эминем прочитал почти пятиминутный рэп в стиле фристайл на церемонии награждения BET Awards, где высмеял 45-го президента США, который в то время завершал свой первый год на должности.

