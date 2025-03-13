Бандуристка Марина Круть выступила на американской радиостанции и довела до мурашек сеть, а ведущий сказал 'Слава Украине'. Видео

Бандуристка и певица Марина Круть выступила на базирующейся в Сиэтле культовой американской радиостанции KEXP. Появление украинки в эфире иностранцев подтверждает, что украинская культура быстро распространяется по миру. Ее выступление закончилось искренним обращением ведущего к нашему народу. Он произнес "Слава Украине!"

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Ее выступление, записанное 24 января 2025 года, появилось на YouTube-канале KEXP, вызвав волну эмоций среди слушателей по всему миру. Марина Круть стала одной из немногих украинских исполнителей, которым удалось попасть на эту платформу, славящуюся своей поддержкой независимых музыкантов.

До нее в студии KEXP выступали только ДахаБраха (2017) и Dakh Daughters (2019). Приглашение в программу Global Rythms с ведущим Дереком Маццоне стало еще одним доказательством растущего интереса к украинской культуре и ее аутентичному звучанию.

Во время эфира Круть исполнила четыре свои композиции: "Гори", "Пісне моя", "OK" и "Легкозаймисті". Однако не только музыка, но и ее рассказы о вдохновении этих песен поразили слушателей и ведущего.

"Я была на фронте два года назад. И я встретила военного, он был из Карпат. Я спросила у него, скучает ли он по чему-то. И он сказал, что скучает по своим горам. И это вдохновило меня написать песню о военном и его любви к горам", – рассказала певица.

В частности, Марина Круть также рассказала американской аудитории немного истории о ее главном атрибуте – бандуре.

"А еще бандура. Да, бандуристы также, знаете, у нас было очень много репрессий. И сейчас, как и 30 лет назад, я не знаю, могу ли я думать на украинском языке в Украине, но сейчас имею эту свободу. И я имею ее, потому что кто-то за меня сейчас воюет на востоке Украины!" – поделилась исполнительница. – Я проведу всю свою жизнь с этим инструментом, в течение своей жизни я буду показывать всему миру, что такое украинская культура, и я надеюсь, люди поймут, ради чего мы боремся".

Украинцы и иностранцы выразили свое восхищение творчеством Марины Круть в Instagram:

"Крутая и одна-единственная такая".

"Не ожидал увидеть девушку из м-на Озерная г. Хмельницкий на KEXP".

"Я уже много лет являюсь большим поклонником KEXP, такое удовольствие слушать там украинскую музыку. Горжусь Мариной Круть и Украиной. Слава Украине! Уважаемая команда KEXP, благодарю вас за эту возможность".

"Страшно гордимся, дорогая Марина".

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Круть разошлась с бойфрендом и объяснила, почему не могла смириться с его бегством за границу. Бывший парень это сделал нелегально и решил начать свою жизнь с начала в другой стране.

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