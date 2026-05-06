Badstreet Boys приглашают на 'Нашевидение 6. Возвращение легенды': где и когда состоится событие

Уже 7 мая в 18:00 состоится "НАШЕБАЧЕНЬЕ 6: ВНОВЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" – национальный песенно-донатный конкурс от команды Badstreet Boys, который уже стал одним из самых ожидаемых культурных событий весны.

В этом году "НАШЕБАЧЕННЯ" снова соберет на одной сцене самых неожиданных артистов, странные музыкальные дуэты, смелые номера и зрителей, которые приходят не только за шоу, но и за главным смыслом события, а именно донатами на Силы обороны Украины.

Как и всегда, имя главного победителя конкурса известно заранее. Это – Силы обороны Украины. Именно для них во время события будут собирать средства, а зрители смогут поддерживать любимых участников донатами.

Среди артистов нынешнего конкурса – Jamala, BadStreet Boys, Тина Кароль, Kurgan&Agregat, Юля Юрина&Ґвара, ТИК, Laud, Даша Астафьева, Саша Чемеров, Special Guest Eminem, Виктор Павлик, Стас Королев, Мирослав Кувалдин&421. Организаторы обещают много музыкальных неожиданностей, неожиданных появлений и моментов, которые точно разберут на цитаты.

"Мы сами не до конца понимаем, что там будет происходить, но точно знаем одно – будет странно, громко и очень донатно. Не пропустите НАШЕВИДЕНИЕ 6, которые мы все пропустили НАШЕБАЧЕННЯ 3, 4 и 5" – делятся организаторы конкурса Слава Кедр, Ежу и Юра Корогодин.

Мероприятие будет проходить в Центре культуры и искусств Киевского политехнического университета, поэтому жители и гости столицы могут приобрести билеты онлайн. Кроме этого, можно присоединиться к прямой трансляции на YouTube-канале BADstreet Boys. Поэтомуставьте колокольчик, чтобы не пропустить.

В обоих случаях будет возможность донатить за своих фаворитов: в течение почти всего концерта на экране будет появляться QR-код на общую банку Badstreet Boys и общий сбор, а во время выступлений артистов – будут работать отдельные банковские ссылки.

Отдельно во время мероприятия состоятся аукционы: зрители на концерте смогут приобрести памятные вещи и таким образом также сделать донат.