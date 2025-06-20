'Аж бегом гастролировали в России': Тополя назвал артистов, с которыми никогда не выступает на одной сцене

Украинский певец и лидер "Антител" Тарас Тополя откровенно признался, что его музыкальный коллектив имеет некий "черный список" звезд отечественного шоу-бизнеса, с которыми никогда не появится на одной сцене. Как пояснил исполнитель, участники группы не хотят ассоциироваться с артистами, которые после 2014 года активно гастролировали в РФ.

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Знаменитость решил на называть никаких конкретных имен, ведь в их райдере указан перечень этих знаменитостей не для того, чтобы унизить, а для защиты самого коллектива. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Марички Падалко.

"У нас половина шоу-бизнеса аж бегом гастролировала в России, начиная с 2014 года. Когда "Антитела" ездили волонтерами на восток. Привозили средства защиты, каски, аптечки и под Марьинку ехали к 72-й бригаде, потому что ребята мобилизованные и добровольцы. По ним прилетали грады, а они буквально выживали, потому что мы им это привезли. Кто-то погибал, к сожалению, а кто-то выживал. Наша жизнь была в этом, а нам в 2015 году говорили: "Чуваки, шоу-бизнес уже пошел вперед. Вы или запрыгните в этот поезд, или уже все". А потом ты думаешь, ну окей, поезд идет, но ведь это важно, это жизнь страны, людей. Мы же участники Революции Достоинства, были на Майдане и это все проходили. А куча украинских артистов в этот момент имела другую повестку", – высказался звезда.

Тарас Тополя никогда не хотел, чтобы репутация "Антител" в музыкальной сфере была "запятнана" из-за поступков других исполнителей. По словам певца, немало его коллег по цеху уже успели кардинально изменить позицию, однако он стремится не тянуть багаж неприятных аспектов их прошлого на коллектив.

"Я сторонник философии "у каждого своя дорога". Каждый совершает свои ошибки. Но не надо нести багаж своих ошибок, репутацию и "перекрашивание" сюда ко мне. Моя сцена о других ценностях, другой морали. Мы наделали своих ошибок, но они наши. Именно поэтому у "Антител" есть определенные списки артистов, с которыми мы не выйдем на одну сцену. Есть и моральные вещи, которые не совпадают. Морально и этически я не могу выйти на сцену с этим артистом. Не хочу, чтобы "Антитела" с ним ассоциировали или ставили в один ряд", – сказал исполнитель.

Как поделился Тарас Тополя, в истории коллектива уже случались моменты, когда за их счет пытались "отбелить" репутацию других знаменитостей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фронтмен "Антител" признался, почему "хорошие россияне" ему безразличны.

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