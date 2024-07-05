'Астма? Серьезно?' Ханумак показал документ, который помог ему выехать из Украины во время войны, и еще больше возмутил сеть. Фото

Актер и телеведущий Руслан Ханумак, недавно выехавший из Украины в США, рассказал, как ему удалось покинуть страну во время войны. Он показал документ, утверждающий отсрочку от мобилизации из-за хронической болезни – астмы.

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Соответствующей информацией исполнитель поделился в своем Instagram. Пользователей сети возмутило заявление блоггера, который к тому же перешел на русский язык.

В сообщении Руслан Ханумак отметил, что уехал из страны официально, не нарушая никаких конституционных норм.

"Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВЛК и МСЭК. Не освещал эти вещи как известные блоггеры только потому, что не счел нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-нибудь, как бы это ни звучало, "сыграет на руку" и позволит увидеться с ребенком", – написал актер.

По словам блогера, все его близкие, друзья, коллеги и знакомые знают об этом недуге, ведь он всегда носит с собой необходимое лекарственное средство. Телеведущий рассказал, что болезнь передалась от деда по материнской линии, которому надо сказать "спасибо" за возможность покинуть Украину в условиях войны.

Дополнительно артист отметил, что выехал в США только для того, чтобы увидеть ребенка: "Сейчас из-за сложившейся ситуации я стал заложником того, что мой сын был в US. Единственная возможность быть с ним и его увидеть – это только выехать в штаты. Если бы он находился в Украине улетел бы я? – Нет. Ответ очевиден".

Но, несмотря на все объяснения, пользователи социальных сетей осудили поступок Руслана Ханумака:

"Серьезно? Астма? Ничего более серьезного придумать не мог?"

"Прикрываться детьми всегда удобно. Можно служить и в тыловых частях".

"Лживая мразь, купил группу и лжет, что болен".

Не оставили без внимания подписчики и русский язык блоггера:

"А что с языком? Уже не надо притворяться???"

"С вами все понятно, из-за того, на каком языке вы обращаетесь к украинцам. Ваш сын будет знать, что его отец трус. И еще так бестолково оправдывается".

Напомним, что скандальный актер Руслан Ханумак уехал из Украины в США 3 июля. Мужчина оправдывал свой поступок тем, что каждый день мечтал взять на руки сына. Он отметил, что хотя и будет в глазах многих предателем, его ребенок будет расти с папой. Пока не известно, планирует ли артист возвращаться в Украину.

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