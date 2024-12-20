'Артем, нужно разорвать': Пивоваров устроил зрелищное шоу на битве взглядов Усика и Фьюри. Видео

Украинский боксер Александр Усик устроил эффектную дуэль взглядов, что длилась более 10 минут, с британцем Тайсоном Фьюри перед реваншем. Зрелищное событие запомнилось присутствующим на мероприятии не только из-за напряженной атмосферы между спортсменами, но и поразительного шоу, которое устроил певец Артем Пивоваров.

Видео дня

33-летний артист прибыл в столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд, чтобы поддержать чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO, который, по словам музыканта, обратился к нему с призывом "разорвать" публику. В сети появилось видео, где можно увидеть, что знаменитость исполнил энергичный трек "Барабан".

Незадолго до того, как на публику вышел Александр Усик, Артем Пивоваров спустился по лестнице, исполняя популярный хит. Особую атмосферу и могущество выступлению добавили сильные голоса мужского хора, сопровождавшие перформанс артиста.

Вскоре под украинскую песню перед общественностью предстал и сам боксер. На битве взглядов Усик появился в стильном костюме, интересным элементом которого стал оригинальный пиджак. На передней части образа золотыми нитями были вышиты два кота, которые касались друг друга носами, а их глаза имели символические цвета – синий и желтый.

По словам Артема Пивоварова, свои треки на мероприятиях перед реваншем Усика и Фьюри он выполняет не просто так. Певец рассказал, что спортсмен связался с ним лично.

"Усик позвонил по телефону и дословно сказал: "Артем, нужно разорвать". Я ответил: "Сделаем". На следующий день мы уже решали, когда прилетаем в Саудовскую Аравию и как это реализуем с технической точки зрения", – поделился исполнитель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Пивоваров ошеломил комментаторов на открытой тренировке Усика в Саудовской Аравии.

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