Пивоваров ошеломил комментаторов на открытой тренировке Усика в Саудовской Аравии. Видео
Певец Артем Пивоваров выступил на открытой тренировке боксера Александра Усика в Саудовской Аравии в преддверии реванша украинца с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится уже 21 декабря. Спортсмен энергично танцевал на ринге, в то время как исполнитель поражал присутствующим не только своим исполнением, но и ярким перфомансом.
Пивоваров, славящийся своей любовью к зрелищным музыкальным шоу, спел с вершины металлической конструкции, держась за балки. Артист вживую исполнил свои хиты, в частности "Ой на горі" и "На тополі". Стоит заметить, что на состоявшуюся незадолго до открытой тренировки конференцию Усик эффектно появился под песню "Барабан", записанную в дуэте с Klavdia Petrivna.
Видео с мероприятия быстро распространилось по сети. Украинцы сразу отреагировали на незабываемое шоу в комментариях под видео Пивоварова в TikTok:
- "Артем как всегда куда-то залез и доволен".
- "Такое ощущение, что Артем на бой собрался".
- "Показал настоящую украинскую энергетику".
- "Ну, это было мощно и драйвово. Войдет в историю".
- "Пивоваров – человек-паук".
- "Настоящая казацкая энергия!"
- "Дух перехватывает…Невероятно крутая поддержка!!!"
Между тем на Instagram-странице всемирно известного боксера на перформанс активно реагируют иностранцы. Фанаты Усика из разных стран мира не ожидали увидеть украинского певца с мощным голосом, который бесстаршно поднимается под потолок и поражает энергетикой:
- "Вау! Что за выход!"
- "Эта песня заставляет меня чувствовать, что я могу сломать стену!"
- "Какое идеальное сочетание".
- "Что ж, это очень эпически".
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