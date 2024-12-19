Пивоваров ошеломил комментаторов на открытой тренировке Усика в Саудовской Аравии. Видео

Певец Артем Пивоваров выступил на открытой тренировке боксера Александра Усика в Саудовской Аравии в преддверии реванша украинца с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится уже 21 декабря. Спортсмен энергично танцевал на ринге, в то время как исполнитель поражал присутствующим не только своим исполнением, но и ярким перфомансом.

Видео дня

Пивоваров, славящийся своей любовью к зрелищным музыкальным шоу, спел с вершины металлической конструкции, держась за балки. Артист вживую исполнил свои хиты, в частности "Ой на горі" и "На тополі". Стоит заметить, что на состоявшуюся незадолго до открытой тренировки конференцию Усик эффектно появился под песню "Барабан", записанную в дуэте с Klavdia Petrivna.

Видео с мероприятия быстро распространилось по сети. Украинцы сразу отреагировали на незабываемое шоу в комментариях под видео Пивоварова в TikTok:

"Артем как всегда куда-то залез и доволен".

"Такое ощущение, что Артем на бой собрался".

"Показал настоящую украинскую энергетику".

"Ну, это было мощно и драйвово. Войдет в историю".

"Пивоваров – человек-паук".

"Настоящая казацкая энергия!"

"Дух перехватывает…Невероятно крутая поддержка!!!"

Между тем на Instagram-странице всемирно известного боксера на перформанс активно реагируют иностранцы. Фанаты Усика из разных стран мира не ожидали увидеть украинского певца с мощным голосом, который бесстаршно поднимается под потолок и поражает энергетикой:

"Вау! Что за выход!"

"Эта песня заставляет меня чувствовать, что я могу сломать стену!"

"Какое идеальное сочетание".

"Что ж, это очень эпически".

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