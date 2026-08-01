Ариана Гранде напугала фанатов своей чрезмерной худобой: какой раньше была артистка и что говорит о своем весе

Внешность американской певицы Арианы Гранде вновь оказалась в центре внимания публики после того, как она представила клип на новую композицию "Petal". В видеоролике 33-летняя звезда предстала перед камерой в нескольких разных образах, которые не скрывали фигуру, и заставила фанатов всерьез обеспокоиться из-за своей чрезмерной худобы.

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Под соответствующим роликом на YouTube появилось множество комментариев, в которых пользователи отмечали, что знаменитость выглядит слишком нездорово, и буквально призывали ее набрать хотя бы немного веса. Волну подобных заявлений не остановил и довольно символический сюжет клипа, где Гранде играет амбициозную звезду, которая жестоко избавляется от одного из руководителей студии после слов о том, что он "скучает по прежней ей".

"Мне очень нравится ее новая творческая эпоха, но я все равно не могу не волноваться, когда вижу, что у нее так проступают кости. Надеюсь, ей станет лучше".

"Я очень переживаю за ее здоровье. Это ненормально. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите ей!".

"Когда же кто-нибудь наконец вмешается, чтобы помочь? Она просто увядает на глазах".

"Я даже не смог досмотреть видео до конца. Очень тревожно видеть ее в таком состоянии. Я слежу за Ари с 2010 года и никогда не видел ее такой. Надеюсь, с ней все в порядке и что ее семья что-то предпримет".

"Пожалуйста, съешь что-нибудь".

А вот некоторые пользователи платформы X были менее осторожны в своих высказываниях и прямо предположили, что певица может страдать анорексией.

"Ариана Гранде и ее команда игнорируют тот факт, что она страдает анорексией. Ее заставляют работать, несмотря на то, насколько плохо она выглядит".

"Обычно я не говорю о знаменитостях, но то, что сейчас происходит с Арианой Гранде, просто разрывает сердце. Очевидно, что она может страдать расстройством пищевого поведения или другим заболеванием. И ей нужна серьезная помощь, а не гастроли. Надеюсь, она получит необходимую помощь".

Если сравнить архивные кадры певицы за 2021 год и нынешние, можно отчетливо проследить изменения в ее внешности. Сразу бросается в глаза, что у Арианы Гранде стали более острые черты лица с впадинами на щеках и чрезвычайно тонкие руки.

Однако знаменитость всегда опровергала любые слухи о том, что у нее есть хоть какие-то проблемы со здоровьем. Она неоднократно призывала фанатов перестать обсуждать ее внешность, ведь это доставляет ей дискомфорт. Кроме того, Арина Гранде подчеркивала: на самом деле она вела совсем не здоровый образ жизни в тот период, когда была не такой худой.

"Я принимала много антидепрессантов, пила алкоголь и неправильно питалась. Именно в самый тяжелый период моей жизни я выглядела так, как, по вашему мнению, было здоровым, но на самом деле это не было так. Я знаю, что не должна была бы это объяснять, но мне кажется, что открытость может принести что-то хорошее. Здоровый вид может быть разным", – подчеркнула звезда.

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