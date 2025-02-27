АНТИТЕЛА раскрыли подробности встречи с Залужным в Лондоне: имели длительный и серьезный разговор

Группа АНТИТЕЛА поделилась эмоциональными подробностями встречи с бывшим Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, а теперь послом Украины в Великобритании Валерием Залужным во время своего визита в Лондон. После участия в митинге украинцев на Trafalgar Square, где собралось 10 тысяч человек, музыканты посетили Посольство Украины.

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На мероприятии до этого коллектив выступил с речью и исполнил свои важные песни. "Каждый раз, когда нас приглашают к участию в официальных мероприятиях в поддержку Украины в Лондоне, то визит в посольство – must do!" – отметила группа в Instagram.

Встреча с Валерием Залужным была не только теплой и дружеской, но и продолжительной и серьезной. По словам музыкантов, разговор включал как шутливые моменты, так и глубокие обсуждения важных тем.

"Спасибо, Валерий Федорович Залужный, за теплую, дружескую встречу и длительную, порой шутливую, но большей частью серьезную беседу. Подводя итоги: а нам свое делать!" – рассказали представители группы.

АНТИТЕЛА также опубликовали видео, на котором зафиксирован момент, когда Валерий Залужный подписывает флаг Украины и вручает грамоту "Поощрительный взгляд командира". Этот жест, как показывают музыканты, для них большая честь.

Ранее OBOZ.UA писал, что АНТИТЕЛА на концерте в Лондоне обратились с мощным месседжем к миру на Trafalgar Square. Люди собрались, чтобы показать миру сплоченность украинцев и напомнить: мир ценой поражения Украины невозможен, Украина нуждается в сильной поддержке, а не в переговорах с врагом без Украины.

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