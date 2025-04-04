Анна Тринчер оскорбила жителей Бережан грубыми словами о городе 'сельского типа': ей ответил мэр

В одном из выпусков YouTube-проекта "Поговоримо" украинская певица Анны Тринчер довольно грубо высказалась о Бережанах Тернопольской области, отметив, что населенный пункт ощущается как город "сельского типа", потому что там "одна улица". Такое заявление 23-летней артистки вызвали сильное возмущение у местных жителей, которые заявили: эта территория имеет давнюю историю и важное значение.

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В частности, на такие слова исполнительницы ответил и мэр Бережан – Ростислав Бортник. Он заметил, что после начала полномасштабной войны знаменитость несколько месяцев жила в их городе, так что ему было действительно неприятно услышать неуместное высказывание. Соответствующая информация появилась на YouTube-канале "Суспільне Тернопіль".

"Бережаны с распростертыми руками приняли Анну Тринчер, когда она убегала от войны. Неправильно говорить такие вещи о городе, где она проживала в течение определенного времени. Это сообщение мне сбросил коллега в Instagram. Меня это возмутило не только как руководителя общины, но и как бережанца. Эта информация (о том, что Бережаны это городом "сельского типа". – Ред.) недостоверна. Такое публичное лицо должно осторожно говорить подобные вещи, потому что они могут стать негативной рекламой и так для не слишком популярных городов", – высказался Бортник.

В защиту родного населенного пункта встали и другие его жители. Они отметили, что Бережаны имеют давнюю историю и 125 улиц. Более того, на этой территории проживало много известных украинских деятелей.

К тому же о городском статусе Бережан свидетельствует и грамота о предоставлении магдебургского права в 1530 году. Соответствующий документ населенному пункту был вручен королем Сигизмундом.

Как отреагировала Анна Тринчер

По словам Анны Тринчер, она ни в коем случае не хотела никого обидеть. Артистка отметила, что при выпуске проекта они с подругами вспоминали, где каждая из них оказалась после начала полномасштабной войны. Исполнительница поделилась, что в тот период находилась в Бережанах. Как отметила Тринчер, когда она назвала населенный пункт городом "деревенского типа" с малым количеством населения, то просто хотела акцентировать внимание на том, что эта территория значительно меньше Киева.

"Хочу сразу сказать, что это было некорректно с моей стороны. Я искренне прошу прощения за недоразумение", – заявила певица.

Артистка добавила, что во время разговора о Бережанах больше хотела высмеять свой неуместный внешний вид в первый день полномасштабного вторжения. Тогда она оделась не в удобную одежду, а приталенный комбинезон.

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