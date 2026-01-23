Анна Саливанчук попала в черный список '1+1' и удивила причиной

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о неприятном моменте в творческой карьере, когда телеканал "1+1" внес ее в свой черный список. По словам знаменитости, однажды она отказалась от предложенной роли, после чего ее перестали приглашать сниматься в проектах.

Видео дня

Артистка отметила, что причиной такого решения была ее беременность, однако телеканал не воспринял это как действительно серьезный аргумент. Об этом инциденте Саливанчук рассказала в проекте "Сплетни Большого Города".

"Я хочу играть только там, где кайфую. Слава Богу, я доросла до своих 40 лет, когда могу себе позволить отказываться от кино, если мне не нравится роль. Вот вызывают меня на роль с*ки моей любимой, где надо раздеваться. Я говорю, что устала от такого. Я хочу показать душу, глаза, и я могу это сделать. Поэтому я говорю: "Извините, нет", – поделилась актриса.

Однако, такая позиция Анны Саливанчук нравится далеко не всем представителям индустрии кино. Как рассказала артистка, на нее часто обижаются из-за отказов, а самым ярким примером этого стал канал "1+1".

"Когда-то я попала в черный список на "1+1", потому что отказалась от роли. Я пришла на пробы, когда только забеременела. Еще ничего не было видно. Думала, сейчас мы отснимем, я все успею. У меня до 7 месяцев не было видно живота. Меня утвердили, но фильм снимали через 7 месяцев, а не сразу. А через 7 месяцев у меня уже был живот. Я сказала: "Извините, я отказываюсь, потому что там каскадерские трюки". А они мне: "В каком смысле? Как ты можешь отказаться от "1+1?", – вспомнила артистка.

По словам Анны Саливанчук, по сценарию ее героиня в проекте должна была пить много шампанского и выполнять различные трюки, такие как падать со стола. Актриса понимала, что беременной она точно не могла бы этого сделать. Тем более, как поделилась знаменитость, тогда она носила под сердцем двойню, однако один из малышей замер в утробе и она волновалась, чтобы с другим все было хорошо.

"После рождения ребенка я постоянно ходила на пробы на "1+1", но меня никогда не утверждали. Мне режиссер звонит, говорит: "Это твоя роль, однозначно. Выбирай себе партнера". А за полчаса до того, как я выехала на пробы, мне говорят, что я могу не ехать. Меня увидели в списках, поэтому сказали, что не утвердят. Но я приезжаю и начинаю выяснять. Мне рассказали, что это за то, что я отказалась от роли. Извините, беременность, это не причина?", – отметила актриса.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Анна Саливанчук рассказала о стыде за съемки на русском, почему не хочет вспоминать в публичном пространстве бывшего мужа – экс-продюсера "Квартала 95" и нардепа Александра Божкова и огромном кредите на квартиру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!