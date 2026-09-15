Анита Луценко закрутила новый роман после развода и показала лицо возлюбленного. Фото

Фитнес-тренер Анита Луценко подогрела интерес к своей личной жизни, опубликовав серию черно-белых снимков с загадочным мужчиной. На фото спортсменка позирует рядом с ним на фоне панорамы Киева, однако не рассказывает, кто ее спутник и какие отношения их связывают.

Видео дня

На одном из снимков в ее InstaStories мужчина стоит спиной к камере, обнимая Луценко. На других его лицо частично видно в профиль, тогда как спортсменка смотрит в объектив, а затем на самого избранника.

В сторис также появилась надпись "Kyiv 2026", указывающая на местонахождение пары.

Фитнес-тренер не стала объяснять подписчикам, кем является ее спутник. Она не назвала его имени и не раскрыла никаких подробностей об отношениях. В то же время сами кадры имеют довольно личный подтекст.

Интересно, что еще в конце 2025 года спортсменка впервые публично подтвердила свой развод с Александром Лозовцовым. К тому моменту пара уже давно рассталась, однако Аните Луценко было непросто говорить о завершении отношений – во время интервью она даже не сдержала слез.

По словам тренера, их разрыв не был связан с изменами или громкими скандалами. Луценко объяснила, что в какой-то момент поняла: ее чувства к мужу угасли.

"Мы расстались давно, я с Мией. Моя причина... Скажу об одном моменте: однажды вечером мы ложились спать, он повернулся и сказал, что любит меня, а я поняла, что не могу ответить, и лгать не хочу", – рассказывала она.

Анита Луценко признавалась, что долго боялась сделать этот шаг, поскольку считала Александра "любовью всей своей жизни". Она опасалась, что после разрыва больше не встретит человека, к которому испытает такие же сильные чувства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что внучка Нины Матвиенко выходит замуж после переезда из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!