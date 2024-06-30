Ангел-Инна. Как выглядит старшая дочь Мирошниченков: звездная пара рассказала трогательную историю усыновления

Адвокат и блоггер Инна Мирошниченко наконец-то рассекретила имя и внешность усыновленной дочери. Девочку зовут Ангелина. Как рассказала жена Тимура Мирошниченко, для нее это имя стало сакральным, ведь состоит из двух слов "Ангел" и "Инна".

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Процесс удочерения у пары занял 1,5 месяца. 16 апреля Мирошниченко рассказывала, что после нескольких часов очередей все же смогла подать документы в службу по делам детей. Сейчас в Instagram семья показалась в полном составе – вшестером.

"15 мая в Международный день семьи я ехала по делам и застряла в пробке на Парковой дороге. Решила не тратить время и позвонить в одну из служб по делам детей. Трубку подняли, а я не ожидала. Прошу подождать и начинаю быстро за рулем заходить на сайт Минсоцполитики, сортировать анкеты детей по возрасту 8-12, и первой среди всех вижу ее имя. Ангелина. Ангел-Инна. Это наш ангел, точно наш", – рассказала Инна Мирошниченко.

Исходя из рассказа адвоката, семья ни секунды не колебалась относительно ребенка из-за проблем с ее здоровьем и истории ее жизни. Известно, что удочерила Ангелину Инна своими силами, то есть по документам девочка только ее. Причиной этому стал загруженный рабочий график мужа, физически не успевавшего вместе с женой проходить специальные курсы.

"На следующий день я ознакомилась с анкетой и ждала ZOOM, который чуть не разорвал наши с Тимом сердечки. Эта история не будет простой, потому что имеет много вызовов и требует много смелости и терпения. Как бы страшно ни было слышать историю или медицинское заключение, ни разу мы не подумали, что надо посмотреть еще кого-то. Это наша Ангелина. Потому что мы сразу знали: первая анкета, которая будет актуальна, – это анкета нашего ребенка", – отметила женщина.

Вероятно, девочка на протяжении всего процесса усыновления находилась за границей, ведь паре пришлось преодолевать более 1,5 тысячи километров пути к ней только в одну сторону. Новых родителей Ангелина восприняла с радостью, и трое детей звездных супругов быстро нашли общий язык с ней. Биологическая дочь Мирошниченко, Мия, уже сдружилась с сестрой, о чем свидетельствует их "пальчикосжатия" в конце семейного видео.

"Далее было полтора месяца служб, распоряжений, документов, согласований и 1600 км в одну сторону для свидания. Я десятки раз плакала от благодарности людям, которые помогали, делали все, что в их силах и даже больше, чтобы ускорить это. Хотя это не уберегло нас от "Почему так долго? Я так плакала за вами…" Но это уже в прошлом. Впереди еще много бюрократии, но все это такие мелочи, когда ты видишь, что ребенок получил то, о чем так сильно мечтал – семью!" – написала Инна Мирошниченко.

Пара довела подписчиков до слез щемящей историей удочерения. Как отмечают поклонники, их семья являются примером для подражания:

"То, как дети принимают других детей в свою семью, стоит всех наград вам как родителям! Ваши дети – ваше отражение!"

"Я реву с самого утра. Вы пример для многих нас. Вы просто невероятны".

"Ангелиночке повезло с семьей. Спасибо вам, что еще одна украиночка теперь имеет замечательную семью!"

"Какая хорошая семья, пример".

"Невероятная семья вы какая-то... я не знаю, вы просто настоящая, классная, честная, красивая, добрая семья! Вы – любовь!"

"Ангелиночка попала в невероятно хорошую и искреннюю семью. Ее глаза уже сияют. У вас и у ваших детей столько любви внутри и это что-то волшебное!"

Теперь семья Мирошниченко состоит из шести человек – самих супругов, биологических детей, 6-летней Мии и 4-летнего Марка, и приемных, 3-летнего Марселя и Ангелины (точный возраст пара пока не объявляет).

Ранее OBOZ.UA писал, как звездная семья Мирошниченко провела первые выходные в полном составе с усыновленной дочерью.

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