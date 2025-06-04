Анджелине Джоли – 50: кто покорил сердце главной красавицы Голливуда и как выглядела единственная девушка, в которую она была влюблена

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 50 лет – актрисе, режиссеру, филантропу и одной из самых загадочных звезд Голливуда. За полвека она успела не только создать культовый образ сильной женщины на экране, но и прожить драматическую личную историю, полную ярких романов, скандалов, признаний и внутренних поисков.

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Ее любовь, как и сама звезда, никогда не укладывались в стандартные рамки. Джоли не скрывала своей открытости к отношениям с женщинами, и признавалась, что одной из самых сильных эмоций в ее жизни была любовь к актрисе Дженни Шимицу. В день ее юбилея OBOZ.UA вспоминает главные истории любви Джоли – с мужчинами и женщинами, которые формировали ее как личность.

Первые отношения: любовь с разрешения мамы

Свой первый серьезный роман Джоли пережила в 14 лет. Парень даже жил вместе с ней в доме ее матери, которая позволила им быть под одной крышей.

"Либо я буду безрассудной на улице с моим парнем, либо он будет со мной в моей спальне с моей мамой в соседней комнате. Мать сделала выбор, и поэтому я продолжила ходить в школу каждое утро, и безопасно изучала мои первые отношения", – вспоминала актриса.

Эти отношения, по ее словам, были настолько глубокими, что после их завершения в 16 лет она решила полностью посвятить себя актерской карьере.

Джонни Ли Миллер: свадьба в резиновых штанах

Во время съемок фильма "Хакеры" (1995) Джоли влюбилась в британского актера Джонни Ли Миллера. В марте 1996 года они поженились – церемония запомнилась черными резиновыми штанами Джоли и белой футболкой, на которой она собственной кровью написала имя жениха. Несмотря на развод через год, актриса неоднократно подчеркивала, что он остался для нее "надежным другом".

Дженни Шимицу: женщина, которую она любила

Настоящим открытием стало признание Джоли в отношениях с актрисой и моделью Дженни Шимицу, с которой она познакомилась на съемках фильма "Ложный огонь" (1996). Их связь длилась несколько лет и даже не прекратилась полностью, когда Джоли уже была в романах с мужчинами.

"Я, вероятно, вышла бы замуж за Дженни, если бы не вышла замуж за моего жениха. Я влюбилась в нее в первую секунду, когда ее увидела", – признавалась Анджелина.

В 2003 году актриса подтвердила, что она бисексуальна, и прямо заявила: "Если бы я завтра влюбилась в женщину, чувствовала бы я себя так, что это нормально хотеть поцеловать и прикоснуться к ней? Если бы я влюбилась в нее? Безусловно! Да!"

Билли Боб Торнтон

В 2000 году Джоли вышла замуж за актера Билли Боба Торнтона. Их роман стал одним из самых громких в Голливуде – пара обменивалась любовными письмами с кровью, часто публично говорила о сексуальной жизни, а медиа называли их "самой странной парой звезд". Отношения завершились уже через три года после громкой свадьбы – неожиданно и внезапно даже для самой Джоли.

Брэд Питт: самая большая и самая болезненная любовь

Самым известным романом актрисы стал союз с Брэдом Питтом. Их сближение произошло на съемках "Мистер и миссис Смит" (2005), хотя Джоли настаивала, что не начинала роман с ним, пока он был женат на Дженнифер Энистон. Пара подтвердила отношения только тогда, когда актриса забеременела первым общим ребенком. Они прожили вместе 12 лет, из них – два в официальном браке.

За это время пара усыновила троих детей и родила еще троих. Их имя – "Брэджелина" – стало символом новой голливудской иконы. Но в 2016 году Джоли подала на развод, попросив полную опеку над детьми. В 2019-м суд окончательно расторг их брак.

Несмотря на то, что имя Джоли больше не появляется в светских хрониках рядом с новыми романами, она остается одной из самых влиятельных и привлекательных женщин мира. По ее словам, настоящая близость для нее – это не только физическая страсть, а глубокое понимание, поддержка, совместное исцеление.

"Я поняла, что мы все постоянно меняемся. Редко можно найти человека, который растет вместе с тобой одинаково, одновременно, который поощряет тебя к росту", – отмечала Джоли в интервью Cosmopolitan.

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