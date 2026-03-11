'Андрей Борисович, хватит страдать х...' Загадочный пост Netflix стал вирусным среди украинцев: при чем здесь Ермак

На днях на официальной странице стриминга Netflix в социальной сети Threads появилось загадочное сообщение, где не было написано ни одного слова, только оставлено несколько эмодзи с животными. В то время как иностранцы активно пытаются понять, на что намекнули авторы, украинцы уже нашли насмешливое объяснение этой публикации.

Юзеры иронично отмечают, что непонятный пост якобы создал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинцы шутят, что будто бы после отставки он нашел себя в кардинально новой сфере деятельности и стал SMM-менеджером Netflix.

"Ермак теперь SMM на Netflix?"

"Человек без работы остался. Где-то же ему надо работать".

"Ермак, ты и Netflix захотел испортить нам?"

"Ермак нашелся на новой работе!".

"Андрей Борисович, хватит страдать х*йней и садитесь уже в тюрьму скорее".

Стоит отметить, что все эти иронические комментарии связаны с тем, что ранее Андрей Ермак создал некий "язык эмодзи" в своем Telegram-канале. Чтобы не сообщать прямо какую-то новость или не комментировать информацию, он использовал своеобразный шифр в виде смайликов.

Такую манеру передачи данных бывший глава Офиса президента объяснял так: "Важно давать людям надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом. Кроме того, все мы когда-то были фанатами ребусов. Мне кажется, что это дает какой-то позитивный толчок. Тем более, что всегда, когда я это делаю, это связано с приятными новостями и событиями, которые вызовут только позитив".

