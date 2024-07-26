Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед началом Олимпиады в Париже

Американский рэпер и продюсер Снуп Догг стал одним из почетных факелоносцев, пронесших олимпийский огонь за несколько часов до официального открытия Олимпиады-2024 в Париже. 52-летний исполнитель прошел по улицам Сен-Дени на севере столицы Франции, держа в руках символическое пламя.

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Соответствующим видео знаменитость поделился в своем Instagram. Церемония открытия летней Олимпиады этого года начнется в 20:30 по киевскому времени и завершится не раньше полуночи, сообщает Суспільне.

Во время торжественного прохождения рэппер был одет в белую спортивную форму с логотипом Игр в Париже. Звезда выбрала яркие золотые кроссовки, которые, по его словам, специально разработаны для мероприятия.

Впервые эстафета, символизирующая начало соревнований, прошла за пределами легкоатлетического стадиона. В переносе олимпийского огня, кроме Снуп Догга, которому власти Франции поручили пронести пламя на одном из последних отрезков пути, приняли участие: Джин из к-поп-группы BTS, ивуарийский футболист Дидье Дрогба, французский баскетболист Тони Паркер, украинский прыгун Сергей нацистских концлагерей, астронавты, работники почты, тренеры, студенты и многие другие.

На официальном открытии Украину представят теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук, которые будут держать желто-голубой флаг.

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