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Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
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Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

Американке Эшли Замбелли из Мичигана диагностировали синдром Дауна только в 23 года. У нее не было никаких явных симптомов, характерных для этого заболевания.

В настоящее время Замбелли активно делится историей своей жизни в Instagram. Она рассказывает людям о своем необычном случае и предупреждает о некоторых признаках, которые могут указывать на диагноз, пишет Bright Side.

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

Особое состояние Эшли было подтверждено в феврале 2023 года после того, как она прошла генетическое обследование. Оказалось, что у женщины лишняя хромосома.

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

У американки редкая форма синдрома Дауна, которая поражает всего 2% пациентов. Женщина рассказала, что в детстве ей иногда трудно было учиться, у нее были проблемы с коленями и челюстью, что влияло на способность двигаться.

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

Но врачи никогда не связывали эти симптомы с диагнозом, пока она не стала матерью: первая дочь Замбелли родилась с синдромом Дауна. Она отметила, что люди обычно ассоциируют заболевания с уникальной внешностью, однако оказывается, что это не самый главный признак. В случае Эшли это называется "мозаичным синдромом Дауна".

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

Замбелли заметила, что вообще у нее не было никаких предупредительных признаков этого состояния в раннем возрасте. Но после того, как девочке исполнилось 12 лет, у нее начались проблемы с коленями, а также трудности в обучении. "Сдача тестов была ужасающей. У меня была дисфункция челюсти, коленные чашечки постоянно вывихивались. Мое плечо навсегда вышло из ямки. Мое сердце сильно билось. Я задыхалась", – вспоминает она.

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

В 2019 году американка также пережила выкидыш, и врачи обнаружили, что у нерожденного ребенка был синдром Дауна. Позже женщина родила свою первую дочь Лилиан, также имеющую заболевание. Ее вторая дочь Эвелин родилась здоровой.

Американка узнала, что у нее синдром Дауна, только в 23 года. Как выглядит девушка и что указывало на патологию

После проведения генетического тестирования Эшли нашла ответы на свои вопросы. Американка имела такие симптомы, как опущенные уши, проблемы с памятью и низкий мышечный тонус. Женщина добавила, что ей также трудно понимать юмор и быть тактичной, ведь она не контролирует свою грубость.

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