Alona Vona спела об отношениях, от которых надо убегать

Соучредитель и вокалистка группы VIN I VONA в рамках своего сольного проекта продолжает создавать эмоциональные треки, которые помогают девушкам и женщинам выбирать себя и выпутаться из токсичных и нездоровых отношений.VIN I VONA – популярная украинская группа. Их хиты "Точка G", "Вода", "Где мы", "От иллюзий" собрали миллионы просмотров и занимали первые места в радиочартах. Спустя два года после начала полномасштабного вторжения артисты решили пойти каждый своим путем.

Сольное творчество ALONA VONA – это женские гимны и манифесты, которые помогают женщинам понять, как важно правильно расставлять приоритеты и ставить себя на первое место. По словам самой артистки, она хочет своим сольным творчеством доносить до публики смыслы здоровой любви к себе и к миру. Ведь поколение артистки росло на откровенно нездоровых нарративах – страдай, люби до последнего, плачь, но прощай.

Новый трек певицы "Пташка" – об отношениях, в которых женщина не живет, а существует. Об отношениях, в которых партнер выпивает всю ее жизненную энергию, а девушка все равно продолжает быть с ним, потому что думает, что это – любовь.

Героиня трека принимает сложное, но важное решение – выйти из таких отношений. Сделать выбор в пользу себя, расправить крылья и улететь из этой клетки. Этот трек является логическим продолжением предыдущего трека "Крылья". В своем сольном творчестве через музыку я пытаюсь донести до женщин, как важно думать о себе, не путать эмоциональную зависимость с настоящей любовью и уходить из отношений, которые делают больно.

Яркий видеоклип был снят в Батуми. Артистка признается, что поехать туда было спонтанным решением: – Я почувствовала, что хочу выдохнуть и поехать в Батуми. У меня не было никакого сценария, образ тоже появился в голове в последний момент. В этом видео я сама себе – и режиссер, и сценарист, и стилист. Но в этом и его ценность – в спонтанности. Не бойтесь спонтанных решений, иногда – это лучшее, что может случиться с нами!