Алена Тополя и Edgar Ti записали чувственную песню 'Чуєш'. Видео

Песня "Чуєш" напоминает, что любовь – это непрерывный процесс, наполненный учебой, борьбой и одновременно являющийся ценной составляющей человеческой жизни. Она придает силу жить, творить и двигаться вперед.

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Эта нежная и эмоциональная композиция рассказывает о настоящих чувствах, способных преодолевать любые испытания. Она подчеркивает: независимо от обстоятельств, больше всего мы стремимся быть рядом с теми, кто любит нас и принимает такими, какие мы есть.

"Что бы мы ни делали, как бы ни старались становиться лучше, в конце концов мы стремимся к одному – ради кого становиться лучше. И благодаря кому верить в себя, верить в свои силы и достигать целей. Кто-то, кто будет любить нас, наши несовершенства, будет принимать такими, какие мы есть, и будет поддерживать на пути к будущему", – делятся мнениями Алена Тополя и EDGAR TI.

Но продолжают: "Чего мы хотим этой песней? Чтобы жизнь бурлила. Чтобы в ней стало больше людей, которые открывают нам глаза на самих себя, помогают принять себя. Ведь, только научившись принимать себя, ты научишься по-настоящему принимать других".

Трек "Чуєш" от Алена Тополя и EDGAR TI уже доступен на всех музыкальных платформах.