Адель объяснила, почему расплакалась перед Селин Дион на концерте: я держу ее фотографию рядом со сценой

Британская певица Адель прокомментировала особый момент, состоявшийся на концерте звезды в Лас-Вегасе 26 октября. Во время выступления артистка увидела среди присутствующих в зале исполнительницу Селин Дион.

Как известно, канадская звезда страдает "синдром жесткого человека", вызывающим ригидность в мышцах. Из-за состояния здоровья Дион была вынуждена завершить музыкальную карьеру и редко появляется на публике. Однако присутствие на концерте Адель стало настоящим сюрпризом – певица прервала свое выступление, обняла Селин и расплакалась. На своей Instagram-странице знаменитость объяснила, почему ей овладели эмоции.

"Я выступаю в зале Селин Дион в "Колизее" уже почти 2 года, – написала британская артистка. – Это было единственное место, где я хотела выступать в Вегасе, потому что оно было построено для нее. Я держу ее фотографию рядом со сценой, к которой я прикасаюсь каждый вечер, прежде чем выйти на публику, и она пришла на шоу в эти выходные, это был сюрприз". Площадка была построена в 2003 году для проведения резиденции Дион "A New Day. .".

"Селин, я очень сильно тебя люблю, – продолжила Адель. – Словами не передать того, что ты для меня значишь, или что значит твой приход на мое шоу, не говоря уже о том, что я чувствовала, когда увидела тебя в твоем дворце с твоей прекрасной семьей…Большое спасибо".

Напомним, чувственный момент с участием певиц стал вирусным в сети TikTok. Поя хит "When We Were Young", 36-летняя британка вышла в зал, а когда увидела среди зрителей Селин Дион, остановила исполнение композиции и крепко заняла артистку. Видео – смотрите здесь.

