«А теперь похожа на Зверева»: Ирина Билык сменила имидж, но пользователи сети это не оценили. Фото
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Певица Ирина Билык кардинально изменила имидж накануне премьеры своей новой песни "Не ты, а я". Артистка подстригла волосы, окрасила их в пепельно-серый оттенок и уложила в объемные волнистые локоны.
Новый образ она дополнила темным костюмом. Новый имидж артистка показала в Instagram. Впрочем, далеко не всем пользователям Threads пришлось по душе перевоплощение певицы.
Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что новая прическа и общий образ Билык напоминают узнаваемый имидж российского стилиста и шоумена Сергея Зверева.
В частности, он в разные периоды носил волосы примерно до челюсти, а одним из его узнаваемых образов были пепельные волосы в сочетании с очками-авиаторами. Интернет-пользователи также обратили внимание и на сходство черт лица артистов, в частности на пухлые губы.
Если сравнить певицу с ее образами более десяти лет назад, черты лица заметно изменились. Артистка не скрывала, что прибегала к косметологическим процедурам, в частности к инъекциям, а сейчас ее губы также приобрели более выраженный объем.
В комментариях под обсуждением нового образа Билык пользователи писали:
- "Зверев… пипец".
- "У нее тот же пластический хирург, что и у Зверева?"
- "Ей идет. За исключением того, что сейчас она очень похожа на Зверева".
- "Сережа, это ты?"
- "Она как Зверев".
- "А теперь она похожа на Зверева".
- "Украинский Сергей Зверев".
- "Очень похожа на Зверева".
Сам Сергей Зверев после начала полномасштабного вторжения РФ не осудил агрессию против Украины и придерживается прокремлевской позиции. В частности, он создавал одежду в стиле российской "патриотической" пропаганды. Также было известно о гибели в Украине двух его племянников, которые воевали против Украины.
Ранее OBOZ.UA называл Ирину Билык одной из тех звезд, кто не боится показывать свою естественную внешность.
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