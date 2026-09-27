«А теперь похожа на Зверева»: Ирина Билык сменила имидж, но пользователи сети это не оценили. Фото

Певица Ирина Билык кардинально изменила имидж накануне премьеры своей новой песни "Не ты, а я". Артистка подстригла волосы, окрасила их в пепельно-серый оттенок и уложила в объемные волнистые локоны.

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Новый образ она дополнила темным костюмом. Новый имидж артистка показала в Instagram. Впрочем, далеко не всем пользователям Threads пришлось по душе перевоплощение певицы.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что новая прическа и общий образ Билык напоминают узнаваемый имидж российского стилиста и шоумена Сергея Зверева.

В частности, он в разные периоды носил волосы примерно до челюсти, а одним из его узнаваемых образов были пепельные волосы в сочетании с очками-авиаторами. Интернет-пользователи также обратили внимание и на сходство черт лица артистов, в частности на пухлые губы.

Если сравнить певицу с ее образами более десяти лет назад, черты лица заметно изменились. Артистка не скрывала, что прибегала к косметологическим процедурам, в частности к инъекциям, а сейчас ее губы также приобрели более выраженный объем.

В комментариях под обсуждением нового образа Билык пользователи писали:

"Зверев… пипец".

"У нее тот же пластический хирург, что и у Зверева?"

"Ей идет. За исключением того, что сейчас она очень похожа на Зверева".

"Сережа, это ты?"

"Она как Зверев".

"А теперь она похожа на Зверева".

"Украинский Сергей Зверев".

"Очень похожа на Зверева".

Сам Сергей Зверев после начала полномасштабного вторжения РФ не осудил агрессию против Украины и придерживается прокремлевской позиции. В частности, он создавал одежду в стиле российской "патриотической" пропаганды. Также было известно о гибели в Украине двух его племянников, которые воевали против Украины.

Ранее OBOZ.UA называл Ирину Билык одной из тех звезд, кто не боится показывать свою естественную внешность.

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