Мобилизованный племянник прокремлевского стилиста и артиста Сергея Зверева погиб на СВО, и это уже не первая потеря в семье знаменитого провоенного деятеля. Игорь, 1996 года рождения, с детства привык к активной жизни: охотник и человек с "патриотической жилкой", он сразу после получения повестки решил не медлить и пойти в военкомат.

Об этом Зверев рассказал росмедиа, едва не назвав племянника "героем", ведь "обязанность каждого мужчины-россиянина" – умереть на войне в Украине. Он также намекнул, что Игорь более 3 лет убивал украинских воинов.

"Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых. Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. – заявил путинист. – В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства. К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!"

Похоже, семья Зверевых не нуждается ни в каких наградах за "службу стране": племянники сами находят, как попасть на фронт. Зимой 2025-го стилист уже переживал подобную потерю – его племянник Андрей, тоже мобилизованный, погиб на войне за несколько дней до того, как должен был уйти в отпуск.

"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", – цинично заявил путинист. Однако никакие высшие силы ему не помогли.

Интересно, что оба племянника стали "героями" фронтовых событий не благодаря чрезвычайным достижениям на поле боя, а лишь потому, что вовремя получили повестку и решили "не откладывать дело на потом". Стилист не скрывает горя, но и не забывает подчеркнуть, что в семье патриотизм важнее всего.

