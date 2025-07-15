73-летняя звезда фильма 'Большой Лебовски' сбросил 90 кг: три секрета, которые помогли ему больше не набирать вес. Фото до и после

Легендарный американский актер Джон Гудмен, которого зрители знают по фильмам "Большой Лебовски", "Король Ральф", "Операция "Арго" и мультфильму "Корпорация монстров", ошеломил поклонников новой внешностью. 73-летняя звезда появилась на красной дорожке премьеры мультфильма "Смурфы" в Лос-Анджелесе. Он улыбался фотографам в темно-синем пиджаке, узорчатом галстуке и стильных коричневых туфлях, продемонстрировав, что за последние годы потерял почти половину своего веса – целых 90 килограммов.

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Как отмечает медиа People, первые серьезные изменения в весе Гудмен начал еще в 2007 году, когда его вес достигал 180 кг. Тогда он признавался, что самое сложное было не похудеть, а научиться не возвращаться к старым привычкам.

"Я просто запихивал все в рот", – признавался актер и добавлял, что чувствовал себя опустошенным и недовольным своей жизнью.

Тогда Гудмен решил, что "хочет жить лучше" – не ради ролей или славы, а просто для себя. Именно в тот период он начал свой длительный путь к фитнесу, который продолжается и сегодня.

Актер признался, что больше всего его раздражала собственная усталость и отвращение к себе: "Я знаю, что это звучит сентиментально, но это было расточительством. Нужно много творческой энергии, чтобы сидеть на заднице и придумывать, что ты будешь есть дальше. Я просто устал, мне надоело смотреть на себя. Ты бреешься перед зеркалом и не хочешь на себя смотреть. Это становится опасным".

Его путь к новой версии себя состоял из трех ключевых изменений: контроль порций, полный отказ от алкоголя, регулярная физическая активность. Гудмен нанял персонального тренера, начал тренироваться постоянно, и включил в свой распорядок ежедневное движение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко рассекретила свой вес и рассказала, как ей удалось похудеть. Она не рекомендует повторять эти действия.

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