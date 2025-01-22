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62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Мария Рагуткина
Шоу Oboz
2 минуты
3,0 т.
62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Американская актриса Деми Мур подогрела слухи о романе с Эндрю Гарфилдом, который известен по фильму "Новый Человек-паук". 62-летнюю звезду подловили на флирте с младшим ее на 21 год актером.

Видео дня

Парочка любезничала на церемонии вручения премии "Золотой глобус". На фоне этого слухи об их романе заиграли новыми красками, передает Daily Mail.

62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Журналисты засняли видео, на котором Гарфилд держит Мур за руки и что-то говорит, пристально глядя ей в глаза. В тот вечер Деми получила свой первый "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Субстанция". Поклонники актеров были в восторге, подумав, что между ними что-то есть:

  • "Что здесь происходит".
  • "Пожалуйста, пусть это будет правдой".
  • "Мы нуждаемся в чем-то веселом и сексуальном, учитывая все уродство этого мира".
62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд
62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Однако не все пользователи пришли к выводу, что между актерами есть роман. В сети отметили, что видео, которое стало популярным в TikTik, не является доказательством, хотя, по слухам, недавно Гарфилд гостил у Мур в ее доме в Сан-Валли, штат Айдахо.

62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Примечательно, что ранее актриса была замужем за Эштоном Кутчером и Брюсом Уиллисом. А Гарфилд встречался с Эммой Стоун, Ритой Ора, Алиссой Миллер и доктором Кейт Томас.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур заподозрили в романе с певцом Джо Джонасом, который младше ее на 27 лет.

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