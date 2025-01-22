62-летняя Деми Мур подогрела слухи о романе с младшим на 21 год Эндрю Гарфилдом: в сети всплыло видео с флиртом звезд

Американская актриса Деми Мур подогрела слухи о романе с Эндрю Гарфилдом, который известен по фильму "Новый Человек-паук". 62-летнюю звезду подловили на флирте с младшим ее на 21 год актером.

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Парочка любезничала на церемонии вручения премии "Золотой глобус". На фоне этого слухи об их романе заиграли новыми красками, передает Daily Mail.

Журналисты засняли видео, на котором Гарфилд держит Мур за руки и что-то говорит, пристально глядя ей в глаза. В тот вечер Деми получила свой первый "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Субстанция". Поклонники актеров были в восторге, подумав, что между ними что-то есть:

"Что здесь происходит".

"Пожалуйста, пусть это будет правдой".

"Мы нуждаемся в чем-то веселом и сексуальном, учитывая все уродство этого мира".

Однако не все пользователи пришли к выводу, что между актерами есть роман. В сети отметили, что видео, которое стало популярным в TikTik, не является доказательством, хотя, по слухам, недавно Гарфилд гостил у Мур в ее доме в Сан-Валли, штат Айдахо.

Примечательно, что ранее актриса была замужем за Эштоном Кутчером и Брюсом Уиллисом. А Гарфилд встречался с Эммой Стоун, Ритой Ора, Алиссой Миллер и доктором Кейт Томас.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур заподозрили в романе с певцом Джо Джонасом, который младше ее на 27 лет.

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