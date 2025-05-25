60-летний Борис Джонсон в девятый раз стал отцом: что известно о других его потомках

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Джонсон снова стали родителями. 24 мая Керри объявила о рождении дочери, которая стала четвертым ребенком для нее и девятым – для политика.

Видео дня

Девочка появилась на свет 21 мая и получила имя Поппи Элиза Джозефин Джонсон. Новостью Керри Джонсон поделилась в Instagram. Она также поблагодарила команду родильного отделения за поддержку и отметила, что вернулась домой из больницы и наслаждается пиццей и коктейлями с новорожденной на коленях.

"Я не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с тех пор, как ты родилась, потому что не могла перестать смотреть на то, какая ты прекрасная", – отметила женщина.

По ее словам, старшие дети – Уилфред, Роми и Фрэнк – в восторге от появления сестренки. Особенно обрадовалась дочь Роми, которая давно мечтала о младшей сестре. Интересно, что беременность Кэрри до самого рождения оставалась в тайне – супруги не сообщали публично о предстоящем пополнении.

Что известно о детях Бориса Джонсона

Личная жизнь Джонсона всегда была в центре внимания британских медиа. Однако сам политик годами избегал ответов на вопросы о количестве своих детей. Лишь в 2021 году он впервые признал наличие внебрачного ребенка, а в 2023-м во время предвыборного тура в шутку подтвердил, что у него уже восемь детей – теперь их девять.

Лара Леттис Джонсон-Уилер. Родилась незадолго до свадьбы родителей. Сейчас – журналистка, писательница и телеведущая. Пишет об искусстве и моде, публикуется в Vogue. Выпускница Университета Сент-Эндрюс. Интересно, что она всего на пять лет младше нынешней жены своего отца.

Родилась незадолго до свадьбы родителей. Сейчас – журналистка, писательница и телеведущая. Пишет об искусстве и моде, публикуется в Vogue. Выпускница Университета Сент-Эндрюс. Интересно, что она всего на пять лет младше нынешней жены своего отца. Майло Артур Джонсон. Учился в престижной Вестминстерской школе. Владеет арабским и французским языками. Известен своей любовью к спорту. Более закрыт в публичном пространстве, чем сестра.

Кассия Пичес Джонсон. Писательница, как и сестра, начинала как редактор школьного журнала. Позже училась в Тринити-колледже в Дублине. Тоже не слишком публична, но поддерживает творческие традиции семьи.

Теодор Аполо Джонсон-Уилер. Самый младший из детей Джонсона и адвоката Марины Уилер. Учился в Кембриджском университете. В 2022 году работал официантом в модном лондонском ресторане– именно там его узнали журналисты. Его освистали во время празднования юбилея королевы, когда он сопровождал отца.

Самый младший из детей Джонсона и адвоката Марины Уилер. Учился в Кембриджском университете. В 2022 году работал официантом в модном лондонском ресторане– именно там его узнали журналисты. Его освистали во время празднования юбилея королевы, когда он сопровождал отца. Стефани Макинтайр. Родилась в 2009 году от отношений Джонсона с искусствоведом Хелен Макинтайр. Политик долгое время отрицал наличие этого ребенка. Суд в Великобритании постановил, что общественность имеет право знать о ее существовании. Однако почти ничего не известно о самой девушке – семья Макинтайр избегает огласки.

Уилфред Лори Николас Джонсон. Родился в апреле 2020 года. Имя "Николас" дано в честь двух врачей, которые спасли жизнь Джонсона во время тяжелого течения COVID-19. Крестной стала сестра Керри. С ним связана первая большая волна критики – дети Джонсона от Марины Уилер были возмущены его новыми отношениями.

Родился в апреле 2020 года. Имя "Николас" дано в честь двух врачей, которые спасли жизнь Джонсона во время тяжелого течения COVID-19. Крестной стала сестра Керри. С ним связана первая большая волна критики – дети Джонсона от Марины Уилер были возмущены его новыми отношениями. Роми Айрис Шарлотта Джонсон. Появилась на свет в декабре 2021 года. Роды стали эмоциональным событием для супругов – ранее Керри призналась, что потеряла ребенка. Имя дочери частично почтило бабушку Керри.

Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Родился в июле 2023 года. В соцсетях Керри назвала его появление "самым прекрасным мгновением", добавив, что видеть счастье старших детей от рождения брата было трогательно до слез.

Родился в июле 2023 года. В соцсетях Керри назвала его появление "самым прекрасным мгновением", добавив, что видеть счастье старших детей от рождения брата было трогательно до слез. Поппи Элиза Джозефин Джонсон. Самая младшая из семьи, рожденная 21 мая 2025 года. Сейчас семья наслаждается домашним уютом, о чем активно пишет Керри.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мишель Обама поделилась секретом, как улаживает конфликты между детьми. Особым образом она учит детей решать собственные проблемы вместе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!