60-летний Борис Джонсон в девятый раз стал отцом: что известно о других его потомках
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Джонсон снова стали родителями. 24 мая Керри объявила о рождении дочери, которая стала четвертым ребенком для нее и девятым – для политика.
Девочка появилась на свет 21 мая и получила имя Поппи Элиза Джозефин Джонсон. Новостью Керри Джонсон поделилась в Instagram. Она также поблагодарила команду родильного отделения за поддержку и отметила, что вернулась домой из больницы и наслаждается пиццей и коктейлями с новорожденной на коленях.
"Я не могу поверить, какая ты хорошенькая и крошечная. Чувствую себя невероятно счастливой. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с тех пор, как ты родилась, потому что не могла перестать смотреть на то, какая ты прекрасная", – отметила женщина.
По ее словам, старшие дети – Уилфред, Роми и Фрэнк – в восторге от появления сестренки. Особенно обрадовалась дочь Роми, которая давно мечтала о младшей сестре. Интересно, что беременность Кэрри до самого рождения оставалась в тайне – супруги не сообщали публично о предстоящем пополнении.
Что известно о детях Бориса Джонсона
Личная жизнь Джонсона всегда была в центре внимания британских медиа. Однако сам политик годами избегал ответов на вопросы о количестве своих детей. Лишь в 2021 году он впервые признал наличие внебрачного ребенка, а в 2023-м во время предвыборного тура в шутку подтвердил, что у него уже восемь детей – теперь их девять.
- Лара Леттис Джонсон-Уилер. Родилась незадолго до свадьбы родителей. Сейчас – журналистка, писательница и телеведущая. Пишет об искусстве и моде, публикуется в Vogue. Выпускница Университета Сент-Эндрюс. Интересно, что она всего на пять лет младше нынешней жены своего отца.
- Майло Артур Джонсон. Учился в престижной Вестминстерской школе. Владеет арабским и французским языками. Известен своей любовью к спорту. Более закрыт в публичном пространстве, чем сестра.
- Кассия Пичес Джонсон. Писательница, как и сестра, начинала как редактор школьного журнала. Позже училась в Тринити-колледже в Дублине. Тоже не слишком публична, но поддерживает творческие традиции семьи.
- Теодор Аполо Джонсон-Уилер. Самый младший из детей Джонсона и адвоката Марины Уилер. Учился в Кембриджском университете. В 2022 году работал официантом в модном лондонском ресторане– именно там его узнали журналисты. Его освистали во время празднования юбилея королевы, когда он сопровождал отца.
- Стефани Макинтайр. Родилась в 2009 году от отношений Джонсона с искусствоведом Хелен Макинтайр. Политик долгое время отрицал наличие этого ребенка. Суд в Великобритании постановил, что общественность имеет право знать о ее существовании. Однако почти ничего не известно о самой девушке – семья Макинтайр избегает огласки.
- Уилфред Лори Николас Джонсон. Родился в апреле 2020 года. Имя "Николас" дано в честь двух врачей, которые спасли жизнь Джонсона во время тяжелого течения COVID-19. Крестной стала сестра Керри. С ним связана первая большая волна критики – дети Джонсона от Марины Уилер были возмущены его новыми отношениями.
- Роми Айрис Шарлотта Джонсон. Появилась на свет в декабре 2021 года. Роды стали эмоциональным событием для супругов – ранее Керри призналась, что потеряла ребенка. Имя дочери частично почтило бабушку Керри.
- Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Родился в июле 2023 года. В соцсетях Керри назвала его появление "самым прекрасным мгновением", добавив, что видеть счастье старших детей от рождения брата было трогательно до слез.
- Поппи Элиза Джозефин Джонсон. Самая младшая из семьи, рожденная 21 мая 2025 года. Сейчас семья наслаждается домашним уютом, о чем активно пишет Керри.
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