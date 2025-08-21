58-летняя Николь Кидман на редких фото показала красавиц-дочерей, которые еще учатся в школе

Голливудская звезда Николь Кидман поделилась с фанатами серией новых семейных кадров, на которых появились ее дочери – 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт. Актриса призналась, что провела насыщенное лето вместе с близкими, однако теперь ее девочки снова вернулись в школу.

Видео дня

"Летние воспоминания. А теперь снова в школу", – написала 58-летняя Кидман в Instagram. Она добавила несколько редких фото, на которых показала моменты, проведенные с семьей, а также атмосферу теплых летних путешествий.

На одном из снимков актриса обнимает старшую дочь Сандей на берегу океана. Кидман выбрала для отдыха сине-белый цветочный костюм, тогда как девушка позировала в черном платье с цветочным принтом. Обе красавицы выглядели очень похожими благодаря своим естественным волнистым прическам. Другой кадр тронул особой нежностью: Фейт, одетая в белое платье и с вьющимися волосами, получает от мамы поцелуй в щечку.

Актриса также показала празднование дня рождения Сандей – небольшой торт с красными макаронами стал главным акцентом домашней вечеринки. Семья посетила и музыкальный фестиваль, где девочки имели возможность услышать выступление популярной певицы Оливии Родриго.

На фото появилась и младшая сестра актрисы Антония Кидман. Сестры обнимались на фоне заката и позировали в пастельных платьях в живописном городке.

Николь воспитывает младших дочерей вместе с мужем, кантри-музыкантом Китом Урбаном. Кроме того, актриса имеет взрослых приемных детей – 31-летнюю Беллу и 29-летнего Коннора, которых она усыновила в браке с Томом Крузом. Кидман и Урбан женаты с 2006 года и считаются одной из самых крепких пар Голливуда.

В 2024 году дочери супругов начали чаще появляться на публике. Фейт впервые вышла на красную дорожку вместе с мамой во время мероприятия от The Hollywood Reporter, посвященного влиятельным женщинам в шоу-бизнесе. Тем временем Сандей дебютировала в модельной карьере – она вышла на подиум во время показа Miu Miu в Париже и открыла шоу в белом платье. Позже девушка появилась с матерью на званом ужине бренда в рамках Недели моды.

Несмотря на успех родителей, Сандей в интервью Nylon призналась, что благодарна за спокойное детство в Нэшвилле, штат Теннесси, США. По ее словам, жизнь в городе с более медленным темпом позволила ей оставаться "обычной девушкой", а не только дочерью знаменитостей. Она добавила, что ценит возможность самой производить первое впечатление на людей своего возраста, а не быть "узнаваемой по фамилии".

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит непубличная дочь Тома Круза и Николь Кидман, которая отказалась от помощи родителей. Звезда "Миссии невыполнимой" имеет напряженные отношения с детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!