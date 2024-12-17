57-летний Остап Ступка очаровал романтическим фото с младшей на 34 года любимой

57-летний актер Остап Ступка поделился с поклонниками трогательной фотографией со своей любимой, 23-летней театроведом Маргаритой Ткач. Пара предстала перед камерой в стильных образах, а народный артист Украины не мог оторвать от избранницы нежный взгляд.

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Романтичным кадром влюбленные поделились на своих страницах в Instagram. Деятели культуры не были слишком многословны в подписи к фотографии, поэтому просто оставили в комментариях черное сердечко.

Для фотосессии Остап Ступка выбрал для себя стильный темный костюм, который скомбинировал с контрастной светлой рубашкой. Знаменитость придержался особого изящества в аутфите, поэтому аккуратно уложил свои вьющиеся волосы. Актер не слишком переживал о позировании на камеру, поскольку его взгляд постоянно был направлен на любимую.

Со своей стороны Маргарита Ткач смотрела прямо в объектив, однако не избежала возможности взаимодействовать с избранником. Она положила свою руку на плечо знаменитости. Театровед оделась в элегантный лук, где соединила гольф с оригинальной юбкой. Девушка добавила несколько интересных акцентов с помощью массивных украшений.

Пользователи сети были в восторге от результата фотосессии пары, поэтому оставили комплименты в комментариях:

"Роскошные!"

"Какая красивая пара".

"Прекрасные".

Напомним, в разговоре с OBOZ.UA Остап Ступка подтвердил роман с театроведом Маргаритой Ткач. Актер посетил с избранницей открытие международного кинофестиваля "Молодость". Он отметил, что не хочет рассекречивать слишком много деталей о своей личной жизни, поэтому рассказал лишь, что познакомился с девушкой в столичном Театре Франко, где работает много лет, и очень счастлив. А вот говорить, развелся ли официально с женой Дарьей, Остап Ступка отказался.

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