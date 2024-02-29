53-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 37-летним мультимиллионером из Саудовской Аравии. Фото

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на церемонию награждения премии BAFTA с кинопродюсером-мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль-Турки, спровоцировав новую волну слухов о романе между ними. Пара вела себя сдержанно, но это не всегда означает исключительно дружеские отношения.

Как пишет The Sun, очевидцы рассказали, что звезды весь вечер провели вместе и с трудом разошлись в зале. 37-летний Мохаммед, как известно, знаком с Наоми последние 10 лет.

Впервые они появились вместе на публичном мероприятии в декабре 2021 года на кинофестивале на Красном море, но звезд видели вместе еще в далеком 2014-м.

"Наоми очень разборчива в том, с кем проводит время, и она сблизилась с Мохаммедом. Их сблизила любовь к моде и искусству, у них много общих друзей. Наоми была с ним в Дубае, и она кажется самой счастливой. Они проводят много времени вместе, и, кажется, между ними пробежала искра, даже если это пока просто дружба", – рассказал журналистам инсайдер.

И хотя пара часто публикует общие фото, а подписчики уже давно просят модель рассказать о личном, Наоми держит сердечные дела в тайне.

Она дважды была обручена – с басистом U2 Адамом Клейтоном, а затем с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе – но так и не дошла до алтаря.

Кинопродюсер, создавший фильмы "Арбитраж" и "Любой ценой" в 2012 году, а также "Невинность" и "99 домов" в 2014 году, и сам довольно популярная медийная личность. Его блог насчитывает более двух миллионов подписчиков, и это при том, что Мохаммед не является звездой фильмов, а на его счету всего около десяти проектов за 14 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наоми Кэмпбелл украсила мартовский выпуск британского журнала ELLE. Для известного глянца 53-летняя звезда подиумов позировала в черном пышном платье, а в руках держала жакет украинского дизайнера Лилии Литковской.

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