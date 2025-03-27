50-летний россиянин совершил попытку суицида из-за безответной любви к Сальме Хайек

В Калининграде 50-летний россиянин попытался покончить с собой из-за безответной любви к 58-летней голливудской актрисе Сальме Хайек. Инцидент произошел в его собственной квартире.

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По предварительным данным, опубликованным в росмедиа, мужчина нанес себе множественные ножевые ранения после того, как окончательно отчаялся в возможности получить ответ от знаменитости. Россиянин годами следил за Хайек в социальных сетях, писал ей личные сообщения, комментировал публикации и посылал эмодзи в виде сердечек. Он был убежден, что звезда когда-нибудь ответит ему или даже оценит его преданность. Однако все обращения оставались без ответа.

Утром дня инцидента фанат, по словам знакомых, очнулся в особо подавленном состоянии. Он пришел к выводу, что без взаимности от Сальмы Хайек его жизнь не имеет смысла. Взяв нож, мужчина нанес себе многочисленные порезы и глубокие раны на предплечьях, шее, ладонях, сухожилиях и даже половых органах.

Родственники и соседи, услышавшие шум в квартире, вовремя вызвали скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место происшествия и смогли остановить кровотечение. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице "самоубийца" признался, что причиной его поступка стала безответная любовь к голливудской актрисе. В настоящее время врачи оценивают его психическое состояние и рекомендуют ему обратиться за консультацией к специалистам.

Интересно, что ярый фанат-россиянин Сальмы Хайек упустил тот факт, что актриса неоднократно выражала поддержку Украине. В своем Instagram она публиковала фото в сине-желтой футболке вместе с Ким Кардашьян, демонстрируя солидарность с украинским народом.

Сальма Хайек и его личная жизнь

Знаменитая актриса давно состоит в браке. С 2009 года она замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, главой корпорации Kering, владеющей люксовыми брендами Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и другими.

Несмотря на огромное состояние мужчины, Хайек признавалась, что продолжает активно работать, потому что ей важно самостоятельно зарабатывать деньги. Пара воспитывает общую дочь Валентину.

К слову, в их браке не обошлось без скандалов. До встречи с Хайек у Пино был роман с супермоделью Линдой Евангелистой. От этих отношений у него родился сын, однако бизнесмен сначала отказывался признавать его и не платил алименты. В 2011 году Евангелиста подала в суд, после чего Пино изменил свое отношение и принял участие в жизни ребенка. По слухам, в этом конфликте Сальма Хайек поддержала модель, что, вероятно, и повлияло на решение миллиардера.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сальма Хайек в купальнике ошеломила сеть своим молодым видом.

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