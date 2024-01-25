5 самых модных членов королевской семьи, за которыми стоит следить в Instagram

Королевские особы всегда оказывали немалое влияние на моду. Так, традиционные белые платья невест – идея королевы Виктории. А вот принцесса Диана сделала популярной одежду асимметричного кроя, коктейльные платья в виде смокингов и вещи с обнаженной спиной.

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Среди современных молодых титулованных лиц также есть те, что задают тренды или просто умеют грамотно создавать аутфиты. Каждый их образ продуман до деталей. Кто они – узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Леди Амелия Виндзор

Младшая дочь графа Джорджа Виндзора и графини Сильвани Виндзор, леди Амелия Виндзор – поклонница устойчивой моды (это часть циклической экономики, где нет отходов, а то, что остается после производства или использования вещей, получает новую жизнь). Видимо, в этом ее вдохновил опыт принцессы Дианы, которая часто практиковала апсайклинг. Амелия является послом Fashion Round Table, и популяризирует только независимые и экосознательные бренды. В ее образах всегда идеально все: крой, фасон, дизайнерские элементы и цветовая гамма изделий.

2. Виктория де Маричалар де Бурбон

Виктория – внучка королевы Испании Софии; младшая дочь инфанты Елены и испанского аристократа Хайме де Маричалара. 22-летняя модница в Instagram имеет 268 тыс. подписчиков. И это заслуга не "голубой крови", а ее потрясающих повседневных образов и луков на показах мод. Если вы не любите стиль "как у всех streetstyle-модниц", то Виктория "научит", как эффектно выделяться из толпы.

3. Принцесса Кристиан Ганноверская

Алессандра де Осма, принцесса Кристиан Ганноверская – перуанский адвокат, дизайнер сумок, модель и соучредитель бренда Moi and Sass (его фишка – изготовление аксессуаров из экологически чистой кожи). Почти все эти "регалии" указывают на то, что она хорошо осведомлена о моде. Неудивительно, что на ее Instagram-странице 135 тыс. подписчиков.

4. Зита д'Отвиль

Зита – старшая дочь бельгийского консультанта по искусству Изабель де Сежурне и владельца часов Oxygen Эрика д'Отвиля, также известных как граф и графиня д'Отвиль. А еще она – модель и консультант клиентов в качестве стратега аккаунтов в Google. Несмотря на насыщенные графики на нескольких работах, девушка успевает посещать главные события из мира моды, что положительно отражается на ее стиле одежды.

5. Принцесса Мария-Олимпия

Мария-Олимпия – старшая дочь Павла, наследного принца Греции, и его жены кронпринцессы Мари-Шанталь Миллер. В 17 лет девушка стажировалась в отделе моды Dior, а затем начала участвовать в рекламных кампаниях от Dolce&Gabbana. Сейчас она – модель и главный посол бренда обуви Aquazzura.

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