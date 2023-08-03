Женщин и мужчин каких национальностей считают наиболее привлекательными: результаты опроса удивят многих
Споры о том, какие национальности самые красивые – вечны. Каждый народ считает своих женщин и мужчин наиболее привлекательными. В ежегодных всемирных конкурсах красоты побеждают участники из разных стран мира, поэтому провести аналогию, кто чаще всего выигрывает и какая нация самая красивая – тяжело.
Агентство знакомств MissTravel взялось провести опрос среди почти 100 тысяч респондентов. Компания опросила американских пользователей и они определили, какие национальности считаются наиболее сексуальными и красивыми.
Топ-5 самых привлекательных национальностей среди женщин:
- Армянки
Американцы отдали первенство красавицам-армянкам. Секс-символами США являются телезвезды сестры Кардашьян, которые по национальности являются армянками.
- Барбадоски
Певицу Рианну американцы распределили на второе место после Кардашьян по красоте и сексуальности. По происхождению звезда из Барбадоса, острова в Карибском море.
- Американки
Конечно, американцы не могли не выбрать своих землячек. Опрос показал, что девушки из США, похожие на певицу Керри Андервуд, на третьем месте по привлекательности.
- Колумбийки
На четвертом месте оказались женщины из Колумбии, а именно актриса София Вергара.
- Британки
На пятом месте – британки. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон считается красавицей, привлекательности которой завидует весь мир.
Топ-5 самых привлекательных национальностей среди мужчин:
- Ирландии
Актер Джейми Дорнан после выхода фильма "50 оттенков серого" в 2015 году стал голливудским секс-символом. По происхождению звезда из Ирландии.
- Австралийцы
На втором месте оказались австралийцы. Братья Хемсфорты родом из Австралии достигли голливудских вершин благодаря своей красоте.
- Пакистанцы
Известного певца Зейна Малика американцы тоже считают привлекательным. Исполнитель по происхождению из Пакистана.
- Американцы
На четвертом месте – американский телеведущий и продюсер с сияющей улыбкой Нев Шульман.
- Британцы
Рейтинг топ-5 самых красивых национальностей среди мужчин закрывают британцы, а именно актер Идрис Эльба.
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