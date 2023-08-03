Женщин и мужчин каких национальностей считают наиболее привлекательными: результаты опроса удивят многих

Споры о том, какие национальности самые красивые – вечны. Каждый народ считает своих женщин и мужчин наиболее привлекательными. В ежегодных всемирных конкурсах красоты побеждают участники из разных стран мира, поэтому провести аналогию, кто чаще всего выигрывает и какая нация самая красивая – тяжело.

Видео дня

Агентство знакомств MissTravel взялось провести опрос среди почти 100 тысяч респондентов. Компания опросила американских пользователей и они определили, какие национальности считаются наиболее сексуальными и красивыми.

Топ-5 самых привлекательных национальностей среди женщин:

Армянки

Американцы отдали первенство красавицам-армянкам. Секс-символами США являются телезвезды сестры Кардашьян, которые по национальности являются армянками.

Барбадоски

Певицу Рианну американцы распределили на второе место после Кардашьян по красоте и сексуальности. По происхождению звезда из Барбадоса, острова в Карибском море.

Американки

Конечно, американцы не могли не выбрать своих землячек. Опрос показал, что девушки из США, похожие на певицу Керри Андервуд, на третьем месте по привлекательности.

Колумбийки

На четвертом месте оказались женщины из Колумбии, а именно актриса София Вергара.

Британки

На пятом месте – британки. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон считается красавицей, привлекательности которой завидует весь мир.

Топ-5 самых привлекательных национальностей среди мужчин:

Ирландии

Актер Джейми Дорнан после выхода фильма "50 оттенков серого" в 2015 году стал голливудским секс-символом. По происхождению звезда из Ирландии.

Австралийцы

На втором месте оказались австралийцы. Братья Хемсфорты родом из Австралии достигли голливудских вершин благодаря своей красоте.

Пакистанцы

Известного певца Зейна Малика американцы тоже считают привлекательным. Исполнитель по происхождению из Пакистана.

Американцы

На четвертом месте – американский телеведущий и продюсер с сияющей улыбкой Нев Шульман.

Британцы

Рейтинг топ-5 самых красивых национальностей среди мужчин закрывают британцы, а именно актер Идрис Эльба.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядят дети самых красивых супермоделей. Их мамочки свели с ума миллионы мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!