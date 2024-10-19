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45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
495
45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

Украинская певица Оля Полякова приятно поразила поклонников своей внешностью без макияжа. 45-летняя артистка посетила визажиста Егора Андрюшина для кардинального перевоплощения, однако пользователей сети больше поразил молодой вид исполнительницы.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на Instagram-странице блоггера. В комментариях к ролику украинцы оставили множество комплиментов знаменитости.

Сначала Оля Полякова появилась в кадре без макияжа и с собранными в высокий пучок волосами. Однако уже через мгновение, после "магического" взмаха кисточки визажиста, звезда тотально изменилась.

45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

Блондинка предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами и нюдовым мейком, что подчеркнул все преимущества ее внешности. К тому же, артистка выбрала кожаный наряд с открытыми плечами, что придал особую экстравагантность.

45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

Хотя смелые изменения образа пришлись по душе аудитории звезды, ее лицо без косметических средств произвело гораздо большее впечатление.

"Без макияжа просто топ! Кожа в идеальном состоянии! Никогда не дала бы ей ее возраст".

"Тот случай, когда без макияжа выглядит шикарно!"

"Ольга – беспроигрышный вариант. Там скрывать нечего, только подчеркнуть все".

"Оля имеет настолько красивую внешность, что либо с макияжем, либо без, вид у нее шикарный".

"Боже мой, Оля и без макияжа шикарна. Все образы подходят. Невероятная девочка".

45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

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