45-летняя Оля Полякова без макияжа удивила фанатов молодым видом. Видео

Украинская певица Оля Полякова приятно поразила поклонников своей внешностью без макияжа. 45-летняя артистка посетила визажиста Егора Андрюшина для кардинального перевоплощения, однако пользователей сети больше поразил молодой вид исполнительницы.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице блоггера. В комментариях к ролику украинцы оставили множество комплиментов знаменитости.

Сначала Оля Полякова появилась в кадре без макияжа и с собранными в высокий пучок волосами. Однако уже через мгновение, после "магического" взмаха кисточки визажиста, звезда тотально изменилась.

Блондинка предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами и нюдовым мейком, что подчеркнул все преимущества ее внешности. К тому же, артистка выбрала кожаный наряд с открытыми плечами, что придал особую экстравагантность.

Хотя смелые изменения образа пришлись по душе аудитории звезды, ее лицо без косметических средств произвело гораздо большее впечатление.

"Без макияжа просто топ! Кожа в идеальном состоянии! Никогда не дала бы ей ее возраст".

"Тот случай, когда без макияжа выглядит шикарно!"

"Ольга – беспроигрышный вариант. Там скрывать нечего, только подчеркнуть все".

"Оля имеет настолько красивую внешность, что либо с макияжем, либо без, вид у нее шикарный".

"Боже мой, Оля и без макияжа шикарна. Все образы подходят. Невероятная девочка".

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