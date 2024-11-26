25-летний сын Ирины Билык рассекретил, где живет и чем занимается во время полномасштабной войны

25-летний сын Ирины Билык, музыкант Глеб Оверчук рассказал, где живет и чем занимается. Недавно парень вышел на митинг в Барселоне по случаю 1000 дней с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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Согласно скриншотам, опубликованным ТСН, Оверчук и его товарищи держали плакаты-напоминания о преступлениях российских оккупантов, а также украинцы призвали освободить находящихся во вражеском плену воинов. По данным Ассоциации Дружбы Украины в Каталонии, на манифестацию собралось немало небезразличных граждан Украины.

В настоящее время страница сына звезды в Instagram закрыта – контент доступен только для подписчиков. Однако в профиле Оверчука есть ссылка на видеоклип группы Emissary, участником которой является барабанщик. В описании отмечено, что барселонский коллектив был создан в 2023 году, соучредителем выступил сын Ирины Билык.

"Группа Emissary передает космические ужасы через примитивные звуковые каналы. Барселонская группа черпает силы из десятилетий – трэш, дэз, блек и традиционный металл – сплетая их в темный гобелен, рассказывающий истории, проникнутые безумием и экзистенциальным ужасом", – говорится в сообщении.

Напомним, страшный сын украинской певицы Глеб Оверчук родился 18 июня 1999 года. Отец юноши – модель Андрей Оверчиук, с которым Билык была в отношениях с 1998 по 2002 год. В течение четырех лет пара не состояла в официальном браке.

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