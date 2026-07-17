19-летняя внучка Трампа попала в неловкую ситуацию на красной дорожке и рассмешила сеть своим видом. Фото

Внучка президента США Дональда Трампа – Кай – вызвала волну насмешек в сети после появления на церемонии вручения спортивной премии ESPY Awards. 19-летняя девушка вышла на красную дорожку в эффектном мерцающем платье с открытым декольте и драматичным разрезом до бедра, однако наибольшее внимание общественности привлек оттенок ее кожи. Лицо и тело девушки имели оранжевый оттенок, поэтому ее сразу же начали сравнивать с дедушкой.

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Пользователи сети не удержались от возможности пошутить над неестественным цветом кожи Кай Трамп, иронично отмечая, что перед мероприятием она воспользовалась автозагаром президента США. Внешность внучки политика активно обсуждают на платформе X.

"Кай Трамп выглядит так, будто полностью окунулась в отвратительный бронзер Дональда".

"У нее цвет кожи, как у дедушки".

"Она выглядит так, будто ей уже 40".

"О боже, вся их семья оранжевая".

Кроме того, под прицел пользователей попала и улыбка Кай Трамп. Некоторые отмечали, что эмоции девушки выглядят несколько странно, тогда как другие раскритиковали неестественно белый цвет ее зубов.

"Пожалуйста, научите ее, как нужно улыбаться".

"Боже, эти виниры каждый день досаждают ей, не так ли?"

Что интересно, хотя Кай Трамп и является внучкой президента США, она совершенно не интересуется политикой. В одном из интервью девушка говорила, что хочет и в дальнейшем профессионально заниматься спортом и рассказывать о своей жизни в соцсетях, демонстрируя подписчикам, что можно быть кем угодно.

В то же время, по данным инсайдеров, Кай Трамп является любимицей своего дедушки среди всех остальных членов семьи. Отмечается, что девушка с легкостью может рассмешить Дональда Трампа и искренне наслаждается временем, проведенным вместе.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что женщин из семьи Трампа высмеяли из-за неудачных образов в Конгрессе.

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