15 немецких исполнителей записали кавер на хит 'Океана Ельзи' и запустили сбор на восстановление Украины. Видео растрогало сеть

Немецкие исполнители во главе с берлинским звукорежиссером и продюсером с украинскими корнями Симоном Гордеевым записали кавер на песню "Обійми" группы "Океан Ельзи". Артисты на украинском языке отдельно и в унисон спели символическую для украинцев композицию о войне, чтобы собрать больше средств на восстановление пострадавших от России городов.

Трогательный ролик приурочили ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, но видеоряд презентовали на YouTube в начале весны. По состоянию на 7 марта он собрал около 30 тысяч просмотров и более 500 комментариев.

Многие были от украинцев, которые выразили свою искреннюю благодарность за поддержку немцам.

Саймон Гордеев родился в Украине, но сейчас строит карьеру в Берлине, где, по наблюдениям, люди все меньше говорят о войне с Россией и донатят.

При помощи проекта "15 for UA" он привлек внимание к жертвам кровопролитной войны и призвал финансово поддержать волонтерское сообщество Б50 в восстановлении украинских городов.

Немецкие артисты не только выучили несколько строк украинской песни, но и сыграли на музыкальных инструментах. За это их поблагодарили сотни украинцев в комментариях.

"Очень трогательно. Большая благодарность всем, кто волнуется, помогает, сочувствует", "Спасибо всем, кто поддерживает Украину, кто рядом с нами. Это дает надежду, силы и веру в победу", "Благодарю немцев за такое отношение с любовью, пониманием и заботой об украинцах", "Это важно для нас", – говорится в сообщениях.

Напомним, что лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук записал специальный клип на свою песню для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022, а локацией стал многострадальный Харьков.

Ранее OBOZ.UA писал, что всемирно известная рок-группа Coldplay перепела "Обійми" на сцене в Варшаве. В комментариях пользователи не скрывали восторга.

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