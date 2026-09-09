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13-летний сын Кейт Миддлтон пошел в колледж и переехал от родителей. Фото наследного принца в первый учебный день

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Принц Джордж пошел в Итонский колледж
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Восьмого сентября старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 13-летний принц Джордж – официально начал свой первый учебный семестр в Итонском колледже. Супруги лично проводили мальчика в самую престижную частную школу-пансион для мальчиков в Великобритании, где он будет проживать на протяжении образовательного процесса.

Как сообщает BBC, стоимость обучения в Итонском колледже составляет более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 3 913 463 гривен) в год. Принц Джордж будет жить в собственной комнате в одном из 25 жилых корпусов и сможет проводить выходные дома один раз в три недели.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили старшего сына в колледж

Принц и принцесса Уэльские уже успели поделиться фотографиями старшего сына в первый учебный день на своей странице в Instagram. Наследник британского престола предстал перед камерой в форме Итонского колледжа – черном фраке, жилете, брюках в тонкую светлую полоску, белоснежной рубашке и галстуке. В этот важный день на его лице сияла искренняя улыбка.

Принц Джордж предстал перед камерой в школьной форме

Однако даже во время учебы безопасность принца Джорджа остается приоритетом. В колледже парня будет незаметно сопровождать полиция. Представителей медиа попросили держаться подальше от него с момента начала учебного семестра.

Первенец принца и принцессы Уэльских начал учебный семестр в Итонском колледже

Стоит отметить, что принц Джордж пошел по стопам своего отца, который также получал образование в Итонском колледже. Как рассказал принц Уильям, обучаясь в частной школе-интернате, он чувствовал себя обычным учеником, поэтому хочет, чтобы его сын пережил такой же опыт.

Принц Уильям также получил образование в Итонском колледже

Ранее OBOZ.UA сообщил, что мир покорило новое фото принца Джорджа, которому исполнилось 13 лет. Совсем недавно публика умилялась его детскими фотографиями с пухлыми щечками, а теперь пользователи соцсетей не могут поверить, как быстро он стал статным подростком.

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