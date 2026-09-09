13-летний сын Кейт Миддлтон пошел в колледж и переехал от родителей. Фото наследного принца в первый учебный день

Восьмого сентября старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 13-летний принц Джордж – официально начал свой первый учебный семестр в Итонском колледже. Супруги лично проводили мальчика в самую престижную частную школу-пансион для мальчиков в Великобритании, где он будет проживать на протяжении образовательного процесса.

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Как сообщает BBC, стоимость обучения в Итонском колледже составляет более 65 тысяч фунтов стерлингов (около 3 913 463 гривен) в год. Принц Джордж будет жить в собственной комнате в одном из 25 жилых корпусов и сможет проводить выходные дома один раз в три недели.

Принц и принцесса Уэльские уже успели поделиться фотографиями старшего сына в первый учебный день на своей странице в Instagram. Наследник британского престола предстал перед камерой в форме Итонского колледжа – черном фраке, жилете, брюках в тонкую светлую полоску, белоснежной рубашке и галстуке. В этот важный день на его лице сияла искренняя улыбка.

Однако даже во время учебы безопасность принца Джорджа остается приоритетом. В колледже парня будет незаметно сопровождать полиция. Представителей медиа попросили держаться подальше от него с момента начала учебного семестра.

Стоит отметить, что принц Джордж пошел по стопам своего отца, который также получал образование в Итонском колледже. Как рассказал принц Уильям, обучаясь в частной школе-интернате, он чувствовал себя обычным учеником, поэтому хочет, чтобы его сын пережил такой же опыт.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что мир покорило новое фото принца Джорджа, которому исполнилось 13 лет. Совсем недавно публика умилялась его детскими фотографиями с пухлыми щечками, а теперь пользователи соцсетей не могут поверить, как быстро он стал статным подростком.

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