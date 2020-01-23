Бухают, дерутся, как на свалке: в России устроили сумасшедший погром на закрытии магазина. Фото и видео

В Петербурге (Россия) люди устроили погром в магазинах Spar, когда там объявили об огромных скидках и ликвидации товара из-за закрытия.

В торговых залах стояла вонь, продукты валялись под ногами, а люди выносили товар кульками без оплаты. В некоторые магазины из-за беспорядков пришлось вызывать ОМОН, передает "360" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В погоне за 70% скидками покупатели даже дрались из-за еды, а также ели прямо в магазине. Очевидцы происходящего отмечают, что в сети Spar практически не было персонала.

В России устроили сумасшедший погром на закрытии магазина Instagram/violettaniki89

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"Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и бухают тоже, кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты . Дерутся из-за банки тушенки, будто она последняя и в стране дефицит. А на подземной парковке как в гетто - идешь мимо бухающих малолеток и надеешься уйти оттуда живой… куда катится мир", — написала Виолетта Никитина в Instagram.

"Все в коробках. Люди с рюкзаками, сумками приходят и уходят, ни за что не платят. Заходите, друзья, в Spar - будете богаты", — говорит за кадром автор следующего видео.

"Зомби-апокалипсис в магазине Spar", — говорит женщина. На видео видно полупустые витрины, горы коробок на полу и людей, которые копаются в продукции.

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