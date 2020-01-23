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24 января • обновлено в 00:26
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Бухают, дерутся, как на свалке: в России устроили сумасшедший погром на закрытии магазина. Фото и видео

1.2т
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В Петербурге (Россия) люди устроили погром в магазинах Spar, когда там объявили об огромных скидках и ликвидации товара из-за закрытия.

В торговых залах стояла вонь, продукты валялись под ногами, а люди выносили товар кульками без оплаты. В некоторые магазины из-за беспорядков пришлось вызывать ОМОН, передает "360" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В погоне за 70% скидками покупатели даже дрались из-за еды, а также ели прямо в магазине. Очевидцы происходящего отмечают, что в сети Spar практически не было персонала.

В России устроили сумасшедший погром на закрытии магазина

В России устроили сумасшедший погром на закрытии магазина

Instagram/violettaniki89

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"Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и бухают тоже, кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты . Дерутся из-за банки тушенки, будто она последняя и в стране дефицит. А на подземной парковке как в гетто - идешь мимо бухающих малолеток и надеешься уйти оттуда живой… куда катится мир", — написала Виолетта Никитина в Instagram.

"Все в коробках. Люди с рюкзаками, сумками приходят и уходят, ни за что не платят. Заходите, друзья, в Spar - будете богаты", — говорит за кадром автор следующего видео.

#спар#славянка

Публикация от Vlad Hohlov (@vlad.hohlov)

"Зомби-апокалипсис в магазине Spar", — говорит женщина. На видео видно полупустые витрины, горы коробок на полу и людей, которые копаются в продукции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из магазинов сети Planet Toys в Киеве вечером 20 января.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Русский - это скот! Какое же это быдлo! И это культурная столица этой паРРаши! Фу, мерзость!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где визжащие, бухающие и дерущиеся из-за банки тушёнки? Что за бред?
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Куни Чан
Куни Чан
у вас бы на 70% по головам бы ходили, а в России не каждый пойдет, побрезгует
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Куни Чан, ага, мы видим!
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