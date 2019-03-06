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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

О чем говорят фиктивные доходы "Газпрома"

10.7т

Скандал, разразившийся вокруг фиктивной статистики экспорта газа компанией “Газпром”, как нельзя лучше продемонстрировал на днях то, к чему компания идет годами — дно.

Напомню, намедни вскрылось, что отчетность “Газпрома”, согласно которой в 2018 году компания экспортировала не 201,7 млрд м³, имеет ряд неточностей и в действительности, объемы поставок оказались несколько меньше, а именно 196,8 млрд м³.

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И вот, казалось бы, ну прибавили в газовой монополии несколько лишних миллиардов кубометров экспортного газа, для красивой статистики с пометкой – рекорд, что такого?

В принципе, может быть, эти танцы вокруг круглого числа, и покажутся на первый взгляд погоней за “рекордом” в красную папочку, но куда интереснее тот факт, что со второй половины 2018 года сам по себе экспорт демонстрировал резкое сокращение.

Так, известно, что в октябре было зафиксировано сокращение экспорта российского газа на 6%, а в ноябре и вовсе на 12%. И все это накануне отопительного сезона, когда обычно выручка от поставок газа только растет.

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Интересно и то, что в прошлом месяце экспорт газа вновь показал отрицательное значение, сократившись на 8%.

Вот и возникает ощущение, что по мере того как Кремль пытается всячески завершить строительство газопровода “Северный поток — 2”, навязать Европе трубу “Турецкий поток”, а также осознает, что в скором времени добыча газа из-за отсутствия разработок новых месторождений начнет сокращаться, в массы был вброшен нарратив о новом экспортном рекорде. Мол, Европа без российского газа не сможет обойтись, ибо потребление его растет от года к году.

Вместе с тем, рынок ЕС постепенно оккупирует не только СПГ США, но и катарские амбиции, в которые эмират намерен вкладывать десятки миллионов евро, с перспективой вывода на рынок лишних 30 млн тонн СПГ.

А потому экспортная фикция “Газпрома” это не столько попытка выслужиться перед руководством в Кремле, сколько намеренное сокрытие плачевных тенденций, в которые погружается монополия уже не первый год.

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Тег
Газпром
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Мечты сдуваются
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Щирый Мокряк
Щирый Мокряк
...ещё и Украина со следующего года отказывается транзитировать агрессорский газ... Капец "ГазПрому"!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А вот добыча в Гронингене действительно сворачивается, из-за участившихся землетрясений.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Снова проходил мимо,Чєпушило стули пельку та йди геть
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